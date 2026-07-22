Las hipótesis detrás de la muerte de una mujer y su hijo en un hotel de Santa Marta: estaban de vacaciones

Hay conmoción en Santa Marta, Magdalena, luego del hallazgo sin vida de una mujer y su hijo dentro de un hotel del sector de El Rodadero, donde pasaban unos días de vacaciones en esta zona del Caribe colombiano. De acuerdo con la información que se ha conocido, el fuerte olor que salía del lugar hizo que varias personas ingresaran y encontraran los cadáveres.

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Los cuerpos sin vida fueron hallados durante la noche de este lunes festivo 20 de julio en una de las habitaciones del hotel Mar Azul. Las personas halladas muertas fueron identificadas por las autoridades judiciales como Sonia Inelda Pilonieta Tapias y su hijo Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22 años.

Se conoció que el cuerpo de la mujer estaba en una cama del apartamento, mientras que el de su hijo estaba en uno de los baños del inmueble. La Fiscalía General de la Nación precisó que “de acuerdo con las primeras verificaciones realizadas en el lugar de los hechos, ninguno de los cuerpos presentaba signos visibles de violencia”.

Playas de Santa Marta, Magdalena. Foto: Juan Carlos Sierra

Asimismo, la entidad indicó que avanzan las investigaciones judiciales del caso y que están a la espera de que el Instituto Nacional de Medicina Legal entregue el resultado de la necropsia que determine las causas de la muerte de estas dos personas.

“No obstante, las causas y circunstancias de los fallecimientos serán establecidas mediante los procedimientos técnico-científicos desarrollados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como por las actividades investigativas adelantadas por la Policía Judicial”, agregó el ente investigador.

Panorámica de Santa Marta, Magdalena. Foto: adobe stock

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De igual manera, las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si existe alguna actividad inusual que les permita establecer una línea investigativa. Las autoridades precisaron que cualquier persona que tenga información relevante sobre este caso puede comunicarse con la línea de emergencia de la Policía Nacional de Colombia, que funciona las 24 horas del día.