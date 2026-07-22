Toro habría dejado varios heridos en Tolima tras saltar las barreras de seguridad de una corraleja

Una jornada de corralejas en el corregimiento de Castilla, zona rural del municipio de Coyaima, Tolima, terminó en emergencia luego de que un toro escapara del ruedo y alcanzara las graderías, donde embistió a varios asistentes. El hecho ocurrió el pasado 20 de julio, en medio de las festividades de Independencia, y fue registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

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Las grabaciones muestran que, tras salir al ruedo, el animal cambió de dirección y logró superar la barrera que separaba la arena del público. En cuestión de segundos ingresó al área donde se encontraban decenas de espectadores, quienes intentaron huir para evitar ser alcanzados. Algunas personas corrieron entre las graderías, mientras otras cayeron al suelo o saltaron desde la estructura en medio del desespero.

Los organismos de emergencia atendieron a los lesionados y los trasladaron a centros médicos de la zona. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado cuántas personas resultaron heridas ni han entregado un reporte oficial sobre su estado de salud. Aunque en versiones conocidas por otros medios se menciona que habría cuatro afectados, esa cifra no ha sido ratificada oficialmente.

Tras el incidente, el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, cuestionó este tipo de espectáculos y señaló que el departamento ha emitido recomendaciones para su realización. El funcionario recordó que la autorización de estos eventos corresponde a las administraciones municipales y reiteró su posición frente a las corridas de toros y las corralejas.

El caso se conoce pocos días después de que el Gobierno nacional expidiera un decreto que reglamenta el último año de transición antes de la entrada en vigor de la prohibición total de las corridas de toros en Colombia, prevista para el 22 de julio de 2027, en cumplimiento de la Ley 2385 de 2024.

La nueva reglamentación establece que durante este periodo no podrán utilizarse instrumentos cortopunzantes ni dispositivos eléctricos para provocar al animal antes o durante la corrida. Además, los toros no podrán morir dentro de la plaza y se fijaron nuevas condiciones para la realización de estos eventos.

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Entre las medidas también se prohíbe la participación de menores de edad como rejoneadores, novilleros o matadores, así como el ingreso de niños y adolescentes al público. De igual forma, el decreto impide que recursos públicos sean destinados a financiar espectáculos taurinos y obliga a que la publicidad de estos eventos advierta que se trata de una práctica de explotación animal e incluya mensajes relacionados con la protección y el bienestar de los animales.

Mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido en Coyaima, la Alcaldía del municipio y las autoridades de salud no han emitido un balance oficial sobre el número de lesionados ni sobre la gravedad de las heridas que sufrieron las personas involucradas.