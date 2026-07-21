La Secretaría de Movilidad de Cali aseguró que son falsas las publicaciones difundidas en redes sociales que afirman que se impidió el ingreso de comunidades indígenas a la capital del Valle del Cauca durante la jornada del 20 de julio. Según la entidad, las decisiones adoptadas respondieron exclusivamente al cumplimiento de las normas de seguridad vial y a acuerdos previamente establecidos con los representantes de las comunidades.

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por el subsecretario de Movilidad de Cali, capitán Luis Fernando Escobar Nieto, y el comandante operativo de la dependencia, Jorge Vergara, en ningún momento se negó el acceso de los vehículos tipo escalera que transportaban a los integrantes de la comunidad indígena hacia el lugar de concentración.

La Secretaría explicó que la intervención se produjo debido a que varios vehículos presentaban un sobrecupo de pasajeros ubicados sobre los techos, una práctica que representa un alto riesgo para la integridad de los ocupantes y que contraviene las disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

Como alternativa, las autoridades propusieron dividir el traslado en dos grupos. Mientras una parte de la delegación permanecía en un punto seguro bajo acompañamiento de la Policía, la otra sería transportada hasta el destino y, posteriormente, los vehículos regresarían por el resto de los viajeros. Según la entidad, el costo adicional del combustible sería asumido por la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, esta propuesta y otras alternativas fueron rechazadas por la comunidad.

Ante esa decisión, los integrantes de la delegación optaron por realizar el recorrido a pie desde el sector de Zona América hasta Puerto Rellena. Frente a este escenario, el organismo activó un dispositivo de acompañamiento que incluyó agentes de tránsito, ambulancias, motocicletas de apoyo, cierres viales y desvíos temporales para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de los demás actores viales.

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Las autoridades también indicaron que, previo a la movilización, se habían desarrollado reuniones con los representantes y mayores indígenas, en las que se acordó que los pasajeros no viajarían sobre los techos de los vehículos, compromiso que, según la Secretaría, no fue cumplido durante el desplazamiento.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad rechazó las versiones que señalan presuntos actos de discriminación contra la comunidad indígena. La entidad reiteró que ninguna dependencia de la Alcaldía de Cali hizo acciones para impedir el ingreso de los manifestantes a la ciudad y sostuvo que todas las medidas adoptadas estuvieron orientadas al cumplimiento de la normatividad de tránsito y a la protección de la seguridad vial.