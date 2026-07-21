Doble militancia: el hombre que la Fiscalía señala por ser presunto sicario del ELN y de las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación imputó múltiples delitos a Maycoll Isnardo Enciso Bejarano, conocido con el alias de “Barbas”, señalado de haber participado en una serie de hechos violentos ocurridos en el departamento de Arauca entre 2020 y 2025, los cuales habrían dejado al menos 61 personas asesinadas.

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De acuerdo con el ente investigador, los elementos materiales probatorios recopilados indican que Enciso Bejarano habría integrado inicialmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, posteriormente, se habría vinculado al autodenominado frente 10 de las disidencias de las FARC, donde presuntamente desempeñó funciones como sicario.

Uno de los casos más graves que se le atribuyen corresponde al ataque armado contra una patrulla del Ejército Nacional ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en la vereda La Esmeralda, en Arauquita. Según la Fiscalía, en ese hecho los uniformados fueron atacados con explosivos artesanales tipo “tatuco”, lo que provocó la muerte de un sargento y seis soldados. Además, otros siete uniformados resultaron heridos y fueron hurtados 14 fusiles de dotación oficial.

La investigación también relaciona a alias “Barbas” con el asesinato del líder comunal Gildardo Alonso Cataño Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera, en Fortul. Los hechos ocurrieron en octubre de 2022 cuando, según la entidad, Enciso Bejarano y otro hombre llegaron hasta la finca de la víctima e intentaron obligarlo a subir a un vehículo. Ante su resistencia, le dispararon y posteriormente abandonaron el cuerpo en otro municipio.

Las autoridades sostienen que, además de estos hechos, el procesado estaría involucrado en múltiples homicidios, así como en crímenes contra firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales y otras conductas delictivas registradas en diferentes municipios de Arauca durante los últimos cinco años.

Por estas acciones, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

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Durante las audiencias preliminares, Enciso Bejarano no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario, debido a que sobre él permanecen vigentes otras medidas de aseguramiento.

El caso hace parte de las investigaciones que adelanta el ente fiscal para esclarecer la violencia en Arauca, departamento que ha enfrentado una intensa disputa entre grupos armados ilegales con graves impactos sobre la población civil y la Fuerza Pública.