Traficantes de droga y ladrones: esta es la impactante cifra de delincuentes capturados en Bogotá

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá presentó el reporte del número de capturados en la capital del país, informe que ha dejado en evidencia la alta cifra de detenidos en las diferentes localidades de la ciudad.

Entre las principales causas de estas aprehensiones se encuentran hechos delictivos como el hurto, el microtráfico y diferentes modalidades de engaño.

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Uno de los golpes más contundentes propinados por la Fuerza Pública a estas redes fue la captura de 12 integrantes de la estructura criminal Los Seguros, organización liderada por alias La Madre y su hijo, alias Millos, dedicados principalmente al tráfico de estupefacientes.

La detención de estas personas se realizó en Bogotá, Cúcuta y Guainía. Todas serán procesadas por los delitos de narcotráfico y, además, por ejercer violencia contra víctimas e integrantes de su propia organización para mantener el control de las actividades ilícitas.

En total, las autoridades destacaron el balance de 540 capturados en la capital gracias a los diferentes operativos realizados. Durante estos procedimientos también se incautaron más de 22.000 cápsulas de bazuco, más de 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de cocaína y tusi, así como armas de fuego y cuadernos con registros de la actividad criminal.

Según el comunicado oficial, varios detenidos fueron remitidos a establecimientos carcelarios por decisión judicial, debido a su extenso prontuario.

Por otro lado, entre los casos más llamativos se encuentra la captura en flagrancia de tres personas que se hacían pasar por técnicos de una empresa de telecomunicaciones para hurtar cableado de la red telefónica de la ciudad. Tras ser abordadas por los uniformados y luego de que la compañía afectada verificara que no pertenecían a su nómina, se procedió a su detención.

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Asimismo, se logró la captura de un sujeto que fingía ser asesor comercial de una entidad financiera para obtener información de tarjetas de crédito y datos personales.

Según las autoridades, este hombre operaba bajo la modalidad de ‘cambiazo’, aprovechando la distracción de los clientes para sustituir sus plásticos por otros similares.

En otra acción, se evitó el hurto de un vehículo por parte de tres hombres que solicitaron un servicio por plataforma digital con el fin de despojar al conductor de su automotor al iniciar el trayecto.

Todos estos delitos fueron neutralizados por las autoridades, las cuales recalcaron que los resultados se obtuvieron gracias al oportuno llamado de la ciudadanía.

Finalmente, se recordó a los bogotanos que ante cualquier situación de emergencia pueden comunicarse a la Línea 123 para recibir la atención correspondiente.