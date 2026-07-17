Se hacían pasar por operarios para presuntamente robar infraestructura de telecomunicaciones en Bogotá

El mayor Fabián Blanco, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo (e), reportó este viernes, 17 de agosto, la captura en flagrancia de tres hombres señalados de suplantar a funcionarios de una empresa de telecomunicaciones para presuntamente vandalizar y hurtar elementos de las redes de telefonía de Bogotá.

Supuesta carrera en Bogotá escondía un plan criminal: reportan dos capturados

De acuerdo con el oficial de la Policía, en medio de labores de patrullaje y control que llevaban a cabo uniformados de la zona de atención del CAI Esmeralda, sorprendieron a estos tres sujetos portando overoles con distintivos de una empresa de telecomunicaciones mientras manipulaban de manera sospechosa las cajas de la red telefónica ubicadas en el sector.

Sorprendimos a estos hombres que con overoles y carnés falsos, se hacían pasar por operarios de una empresa de telecomunicaciones para presuntamente hurtar infraestructura de telefonía en #Teusaquillo.



La oportuna reacción de nuestros uniformados permitió su captura. pic.twitter.com/7KwJ0g8jog — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 17, 2026

“Al ser requeridos por la patrulla para un registro y verificación, los sospechosos presentaron unos carnés que generaron dudas. Tras contactar a un supervisor de la empresa, este confirmó que los tres hombres no tenían ningún vínculo laboral ni contractual con la entidad", indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras ser capturados en plena vía pública, los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de daño a bienes del Estado, usurpación de derechos de propiedad industrial y hurto.

Por otra parte, el pasado miércoles, 15 de julio, las autoridades reportaron que uniformados del CAI Federmán, de la Estación de Policía Teusaquillo, capturaron a un presunto falso asesor comercial de entidades financieras.

En la imagen, el presunto falso asesor de entidades financieras. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El mayor Fabián Blanco, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo (e), este hombre es señalado de suplantar entidades financieras para obtener de manera ilícita datos personales.

“La captura fue posible gracias a la información de un ciudadano, que informó a la zona de atención queun hombre lo había contactado haciéndose pasar por funcionario de una entidad bancaria para cambiar su tarjeta de crédito.Los uniformados acompañaron a la víctima al lugar acordado y verificaron el hecho”, se informó desde la Policía Metropolitana de Bogotá.