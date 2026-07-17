Cierres viales en Bogotá este puente festivo: vías afectadas, cambios en TransMilenio y restricciones para drones

Para este puente festivo del 20 de julio, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que habrá cierres viales y desvíos en la capital. Estos empezarán el sábado 18 de julio, debido a ensayos y alistamientos de las tropas que harán parte del desfile militar del Día de la Independencia de Colombia.

Por primera vez, el desfile del 20 de Julio llegará a Ciudad Bolívar: recorrido, horarios y cierres viales

El recorrido se realizará en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, sobre la avenida Ciudad de Villavicencio, entre el Centro Comercial El Ensueño, en la transversal 70C, y el barrio Casa Linda, en la carrera 22G.

Debido al desfile, se implementarán cierres en la avenida Boyacá, calzada lenta en sentido norte a sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, de medianoche a 4:00 p. m.

También se cerrará la avenida Gaitán Cortés entre la avenida Boyacá y la calle 68F sur, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m., y la avenida Ciudad de Villavicencio entre la autopista Sur y la avenida Boyacá, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4:00 p. m.

La Secretaría de Movilidad gestionará los accesos para los residentes de barrios como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho.

El desfile del 20 de julio se desarrollará entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. Foto: SDM

Estos cierres también se llevarán a cabo durante los ensayos del desfile, desde las 9:00 p. m. del sábado 18 de julio hasta las 3:00 a. m. del domingo 19 de julio.

Cierres en TransMilenio

Debido a los desvíos, TransMilenio anunció que habrá cambios en rutas TransMiZonales y alimentadoras del Portal El Tunal. Estos son los servicios que dejarán de operar durante el 20 de julio:

6-1 Candelaria, ruta alimentadora del Portal El Tunal.

6-1C Casa Linda, ruta alimentadora del Portal El Tunal.

6-3 Sierra Morena, ruta alimentadora del Portal El Tunal.

H625 Potosí, ruta TransMiZonal.

H604 Santo Domingo, ruta TransMiZonal.

Otras 34 rutas TransMiZonales que transitan por las zonas del desfile tendrán desvíos operacionales. Los recorridos alternos pasarán por la autopista Sur y la avenida Boyacá, las carreras 72 y 73, la diagonal 70 sur, la calle 64 sur y la diagonal 62 sur.

La ruta F408 Tierra Buena – H408 Diana Turbay tendrá nuevos horarios de operación, ajenos a los cambios por desfiles militares. De lunes a viernes prestará servicio entre las 3:00 a. m. y las 10:00 p. m.; los sábados funcionará de 3:00 a. m. a 9:00 p. m.; y los domingos y festivos operará de 4:00 a. m. a 9:00 p. m.

Los habitantes de los barrios La Coruña y Arborizadora podrán ingresar a sus casas por medio de la implementación de un contraflujo de un kilómetro por la calzada sur de la avenida Gaitán Cortés, entre la calle 58A sur y la avenida Boyacá.

Para los barrios Chircal Sur, Casa Linda y Protecho, se podrá ingresar por las transversales 20D y 20F con avenida Ciudad de Villavicencio. Los residentes de Ciudad Bolívar podrán tomar la autopista Sur y la avenida Boyacá como vías alternas.

A pesar de que no regirá la medida de pico y placa habitual, por ser día festivo, estará vigente el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá. De 12:00 m. a 4:00 p. m. solo ingresarán vehículos con placas que terminen en número par y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. será el turno para las placas que finalizan en cifras impares.

Además, la Aeronáutica Civil informó que habrá cierres temporales del espacio aéreo de la capital. Estos se llevarán a cabo el sábado 18 de julio de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. y el lunes 20 de julio de 10:00 a. m. a 1:15 p. m.

Durante esas horas estará prohibido el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas y demás objetos tipo drones sobre el cielo de Bogotá.