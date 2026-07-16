En el marco del Día del Transportador, que se celebró este jueves, 16 de julio, la Superintendencia de Transporte emitió un reciente comunicado donde dio a conocer los múltiples avances en materia de supervisión, capacitación y fortalecimiento del sector.

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La entidad destacó, principalmente, la implementación de herramientas tecnológicas, al igual que estrategias de acompañamiento para los cientos de actores de transporte terrestre que recorren diariamente las carreteras del país.

Según SuperTransporte, entre octubre de 2022 y mayo de 2026, se realizaron un total de 608 visitas administrativas y 191 capacitaciones orientadas tanto a empresas como a integrantes del sector de transporte.

Dentro de estos espacios, la entidad ayudó a resolver cualquier clase de inquietud, al igual que socializar cambios normativos y brindar orientación sobre aspectos relevantes para la operación y sostenibilidad de las empresas.

Las tecnologías implementadas por SuperTransporte

En el comunicado, SuperTransporte informó que dentro del proceso se hizo uso del Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte (SINST VIGIA 2), una herramienta tecnológica que ayudó a facilitar la interacción entre los vigilados y la entidad.

Hasta el mes de mayo de 2026, fueron aprobadas más de 9.400 solicitudes de registro en la plataforma, lo que ayudó a que varios transportadores pudieran acceder mucho más fácil y ágil a los distintos procesos y trámites.

Asimismo, la entidad llevó a cabo programas de formación que estaban enfocados en el uso de herramientas tecnológicas. Para ello, se hicieron 82 jornadas de formación para poder apoyar a las personas supervisadas en el manejo de los sistemas institucionales y en el reporte de información requerida por la normatividad vigente en la nación.

También se llevaron a cabo otras acciones vinculadas al transporte de carga en donde se impulsaron procesos como el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), así como la promoción de mecanismos para prevenir cualquier clase de riesgo.

El Registro Nacional de Despachos de Carga hace parte de las estrategias para mejorar la trazabilidad del sector. Foto: Getty Images

Dentro de estas iniciativas se incluyó la implementación de varios sistemas, como el del Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

En cuanto al transporte de pasajeros por carretera, SuperTransporte indicó que se realizaron campañas pedagógicas, al igual que estrategias de acompañamiento, para poder promover buenas prácticas operativas, la protección de los usuarios y la seguridad vial.

Además, durante las temporadas que son de alta demanda, se ha comenzado a aplicar una serie de medidas para poder facilitar la autorización de vehículos y atender aquellas necesidades que existen en la movilidad.

“Nuestra Entidad reafirma su compromiso de seguir trabajando, de manera conjunta, con los transportadores del país escuchando sus necesidades; promoviendo la legalidad; y, también, fortaleciendo herramientas que faciliten su labor”, comentó SuperTransporte en su comunicado.