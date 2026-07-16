$ 20.000 por un jugo y $ 80.000 por una pechuga: ciudadano denuncia en redes precios excesivos en Monserrate

Una salida familiar a Monserrate, conocido por ser uno de los puntos turísticos y de peregrinación más emblemáticos de Bogotá, se convirtió en el centro de la conversación en redes, luego de que el creador de contenido Donovan Brito denunciara públicamente el valor de la cuenta que pagó en uno de los establecimientos de comida de Monserrate. El influenciador dio a conocer un cobro final de $ 630.000 por un almuerzo para su grupo familiar, calificando el costo como desproporcionado.

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El reporte se conoció a través de un video publicado en las redes sociales del creador de contenido el pasado 15 de junio. Según su relato, el hecho ocurrió durante una visita recreativa junto a sus familiares que se encontraban de vacaciones en la capital colombiana. Tras recorrer el lugar, el grupo decidió ingresar a uno de los locales comerciales para almorzar, sin revisar previamente la carta de precios.

“Me robaron en Monserrate y esto es una denuncia pública porque fue un robo diferente. Mi familia vino de vacaciones y los llevé a Monserrate. Fuimos a almorzar y la cuenta fue por 630.000 pesos; no preguntamos precios y ese fue el fatídico error”, expresó Brito en su declaración audiovisual.

El joven enfatizó que los platos ordenados correspondían al menú tradicional y no a opciones de carácter gourmet o de preparación compleja.

Dentro de la queja pública, Brito detalló los valores individuales de los productos que consumieron, argumentando que estos superan ampliamente el promedio del mercado local para el tipo de preparaciones solicitadas:

Una mojarra: $ 90.000

$ 90.000 Dos pechugas de pollo: $ 160.000

$ 160.000 Una bandeja paisa: $ 80.000

$ 80.000 Una picada: $ 50.000

$ 50.000 Un jugo de mango: $ 20.000

$ 20.000 Un agua en botella: $ 10.000

El usuario comparó las tarifas facturadas en el cerro con las dinámicas de costos que suelen registrarse en zonas de alta afluencia turística de la Costa Caribe. “Una mojarra, al igual que Cartagena, 90 mil pesos... No tenían nada del otro mundo”, señaló el denunciante, quien admitió que, aunque las porciones eran de buen tamaño, los costos resultaban excesivos.

La situación expuesta por el creador de contenido ha reabierto un interrogante estructural sobre el comercio en los destinos turísticos de Colombia: la necesidad de establecer topes o una mayor regulación de precios.

Brito concluyó su intervención solicitando la intervención de las autoridades competentes para supervisar los precios de estos locales. “Me parecen descabellados precios como estos (...). Deberían regular los precios en cada uno de los restaurantes, que cobren precios justos”, puntualizó.

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Cabe destacar que, en el marco de la libre competencia y el libre mercado vigentes en el país, los establecimientos comerciales tienen la facultad de fijar sus tarifas de acuerdo con sus costos de operación, ubicación e infraestructura, siempre que estas se encuentren debidamente informadas y visibles al público, tal como lo estipula la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Hasta el momento, no se conoce una respuesta o pronunciamiento oficial por parte del establecimiento comercial involucrado ni de la administración del cerro de Monserrate frente al caso.