Elon Musk modifica el algoritmo de X: este es el importante cambio para los seguidores mutuos

La red social X actualizó su algoritmo para aumentar la visibilidad de las publicaciones compartidas entre seguidores mutuos, con lo que mostrará más contenido de personas seguidas de vuelta en la sección de respuestas.

La nueva jugada de X para conquistar el ‘streaming’: así funcionará la apuesta de Elon Musk

La plataforma de microblogging, propiedad de Elon Musk, pretende mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de conectar con sus amigos en la red social, concretamente en la sección de respuestas, donde impulsará que aparezcan más publicaciones de personas conocidas de cara a avanzar hacia un espacio de comunidad.

Esto se debe a que X implementó un “pequeño ajuste” en su algoritmo para aumentar la visibilidad de las publicaciones de los usuarios con sus seguidores “mutuos”, es decir, las personas que se siguen de vuelta. Como resultado, las respuestas dejarán de mostrar tanto contenido de personas desconocidas, para dar prioridad a las publicaciones de perfiles amigos.

La plataforma de microblogging propiedad de Elon Musk pretende mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de conectar con sus amigos en la red social. Foto: AFP

Así lo ha detallado el director de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en la propia red social, donde ha explicado que la compañía ha notado que este dato “no se tenía en cuenta en el algoritmo” y hacía que aparecieran menos publicaciones de amigos de los usuarios en las respuestas.

“Esto resultaba en que la sección de respuestas se sintiera más como un campo de batalla con personas que no reconoces”, señaló Bier. Además, ha matizado que esta actualización facilitará igualmente que se formen grupos en torno a intereses comunes, algo que “mucha gente ha pedido”.

CHINA - 09/08/2023: En esta ilustración fotográfica, se muestra el logotipo de la red social "X" (antes: Twitter) en la App Store de Apple. (Ilustración fotográfica de Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images) Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con todo, este nuevo algoritmo ya se está implementando, por lo que se espera que se comience a poner en práctica próximamente, aunque Bier no ha especificado más información al respecto.

Esto se suma al más reciente anuncio de la red social, que permitirá a los usuarios enviar un mensaje directo para alertar a otra persona de que una publicación con la que ha interactuado ha recibido una Nota de la Comunidad.

*Con información de Europa Press.