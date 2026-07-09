X dará un paso más contra las noticias falsas con nueva función que alertará directamente a los usuarios

La red social X comenzará a enviar mensajes directos a los usuarios para avisarles cuando una publicación con la que hayan interactuado reciba una Nota de la Comunidad.

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El anuncio fue realizado por Elon Musk a través de su cuenta en la plataforma. Explicó que esta nueva función notificará mediante un mensaje privado a quienes hayan dado “me gusta”, respondido o republicado un contenido que luego haya sido marcado con una Nota de la Comunidad.

Con esta medida, la compañía busca que los usuarios sepan cuándo el contenido con el que interactuaron podría contener información falsa o engañosa, permitiéndoles revisar el contexto añadido por la comunidad.

La red social incorporará un nuevo sistema de alertas que enviará mensajes privados a los usuarios. Foto: Getty Images

La notificación llegará a quienes interactuaron con el contenido

Hasta ahora, X solo informaba sobre estas situaciones mediante notificaciones dentro de la aplicación o en su versión web. Sin embargo, estas alertas solo se envían cuando la Nota de la Comunidad ha sido considerada útil y ha permanecido visible durante al menos 24 horas.

Además, los autores de las publicaciones también reciben una notificación, aunque en su caso la plataforma la envía una vez que la nota ha estado activa durante un mínimo de seis horas.

Las Notas de la Comunidad nacieron en 2020 bajo el nombre de Birdwatch. Desde 2022, se convirtieron en el principal sistema de verificación colaborativa de contenidos de X. Luego, Meta adoptó un modelo similar para reemplazar los programas tradicionales de verificación de datos en plataformas como Facebook e Instagram.

La notificación llegará a quienes interactuaron con el contenido. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Pese a ello, diversos estudios han cuestionado su eficacia. Una investigación publicada en Nature Communications concluyó que estas notas suelen aparecer demasiado tarde para frenar la propagación inicial de publicaciones con información falsa.

Además, el análisis señaló que su impacto es considerablemente menor cuando se trata de contenido publicado por cuentas con gran influencia o relacionado con temas políticos.

*Con información de Europa Press.