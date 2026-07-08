X, red social de Elon Musk, sorprende con nuevas funciones para iPhone: así puede editar y grabar videos desde la aplicación

La red social X actualizó su aplicación para iOS con dos nuevas herramientas enfocadas en la edición y grabación de video, con las que busca incentivar la creación de contenido original dentro de la plataforma.

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El anuncio fue realizado por el director de producto de X, Nikita Bier, quien explicó a través de su cuenta oficial que la aplicación estrena un editor y un grabador de video completamente renovados. Según indicó, el objetivo es ofrecer a los creadores más opciones para producir contenido propio y reducir la publicación de videos provenientes de otras redes sociales.

“Una de nuestras grandes prioridades es dar a los creadores las herramientas que les permitan generar contenido original y recompensar a esos creadores”, afirmó Bier al presentar las novedades de la aplicación para iOS.

Una de las principales incorporaciones son los subtítulos automáticos superpuestos en varios idiomas, una función que permite agregar texto directamente sobre los videos sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

X estrena subtítulos automáticos, pantalla verde y un renovado editor de video en iOS. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Además, los usuarios podrán personalizar el aspecto de los subtítulos, modificando elementos como la tipografía, el estilo y el diseño para adaptarlos al formato o tipo de contenido que deseen publicar en X.

La segunda novedad es la función de pantalla verde, que permite reemplazar el fondo del video utilizando imágenes almacenadas en el dispositivo o incluso cualquier publicación disponible dentro de X.

Con esta herramienta será más sencillo crear videos de reacción, comentarios sobre noticias o memes sin salir de la aplicación, lo que amplía las posibilidades para los creadores de contenido.

De acuerdo con la compañía, el nuevo editor y grabador forman parte de una estrategia para que los usuarios produzcan y publiquen contenido directamente en X, en lugar de compartir material creado originalmente en otras plataformas.

Estas son las nuevas herramientas de video que X acaba de incorporar en iPhone. Foto: Getty Images

Esta postura no es nueva. En abril, Bier respondió a un usuario y recomendó a los creadores grabar videos directamente en X, ya que, según explicó, la plataforma reduce la visibilidad de los contenidos republicados desde otros servicios. “Queremos contenido totalmente nuevo en la aplicación”, señaló en ese momento.

Por ahora, estas funciones están disponibles únicamente para dispositivos con iOS. Sobre su llegada a Android, Bier explicó en declaraciones a TechCrunch que la versión para ese sistema operativo está siendo reconstruida completamente desde cero, por lo que las nuevas herramientas se incorporarán más adelante.

*Con información de Europa Press