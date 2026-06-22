¿Se cayó X este 22 de junio? Usuarios reportan problemas para navegar en la red social de Elon Musk

En la mañana de este lunes 22 de junio, numerosos usuarios reportaron fallas al interactuar con X, la red social propiedad de Elon Musk.

De acuerdo con los reportes visibles en la propia plataforma, al intentar navegar o realizar búsquedas aparece el mensaje “Intentar de nuevo”, lo que apunta a dificultades en la carga de contenidos y en el funcionamiento general del servicio.

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Hasta el momento no se han conocido causas oficiales del incidente, ni existe un comunicado que explique el origen de los errores que afectan la visualización de algunos contenidos.

Según el portal Downdetector, que recopila reportes de usuarios en tiempo real, las incidencias comenzaron a concentrarse hacia las 8:30 de la mañana, con un aumento progresivo. Los fallos se distribuyen de la siguiente manera: 44% en la aplicación, 26% en el feed y 18% en la conexión con el servidor.

En Colombia, las principales ciudades afectadas serían Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, aunque también se habrían registrado interrupciones en otros países como Estados Unidos, España, México y Brasil.

La plataformas estaría teniendo problemas para cargar sus contenidos. Foto: Captura de pantalla de X-SEMANA

Aunque este tipo de fallas suele generar molestias entre los usuarios que utilizan la red social de forma habitual, por lo general se trata de interrupciones temporales y el servicio suele restablecerse en poco tiempo.

En este contexto, una forma útil de verificar la situación es consultar plataformas que monitorean en tiempo real el estado de servicios digitales, como el mencionado.

Allí es posible identificar picos inusuales de reportes, lo que puede indicar una caída generalizada cuando las quejas aumentan de forma repentina en pocos minutos.

X presentó fallas la tarde del 22 de junio generando quejas en todo el mundo. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

También es clave reconocer algunas señales comunes de una posible interrupción, como errores al actualizar el contenido, problemas para publicar, fallos al cargar la página de inicio o reportes simultáneos desde distintas regiones. Cuando estos síntomas se presentan de manera generalizada, lo más probable es que se trate de una afectación del servicio.

Mientras tanto, se recomienda verificar la conexión a internet, intentar acceder desde otras aplicaciones o sitios web y, si es necesario, reiniciar la app o el dispositivo. Si todo funciona correctamente excepto X, es probable que la incidencia esté en la propia plataforma.