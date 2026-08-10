Presidente Abelardo De La Espriella junto a MinTIC anuncian medidas del nuevo Gobierno tras el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto, puso a prueba desde sus primeros días al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Mientras el mandatario se desplazó a Chocó para conocer de primera mano la situación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) activó acciones de emergencia.

Habilitan página para reportar y encontrar personas desaparecidas tras el fuerte terremoto en Colombia

La respuesta oficial abarca las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico, que provocó afectaciones en municipios de Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, según los primeros reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Abelardo De La Espriella llegó a Chocó para coordinar la respuesta

Desde Quibdó, el presidente entregó un balance preliminar de la situación y aseguró que el Gobierno Nacional dispondrá de recursos para atender a las comunidades afectadas.

“Le he dicho de manera clara a la señora gobernadora que el Gobierno Nacional está con el pueblo chocoano”, afirmó Abelardo De La Espriella durante su visita.

Junto al presidente @ABDELAESPRIELLA, la ministra @AlexandraFalla hace presencia en las zonas afectadas por el terremoto con el fin de articular la respuesta del sector TIC para garantizar la conectividad y las comunicaciones tras la emergencia.



Desde el Ministerio TIC seguimos… pic.twitter.com/ecTdowdLUx — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 11, 2026

El mandatario explicó que los recursos serán girados una vez termine la caracterización de las víctimas y de los daños ocasionados por el terremoto. También anunció que varias entidades del Gobierno fueron movilizadas para atender necesidades específicas.

Entre las medidas mencionadas está el despliegue de personal especializado en búsqueda y rescate, incluidos ingenieros, rescatistas y unidades caninas. La UNGRD, por su parte, confirmó la activación de cuatro grupos USAR provenientes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín para apoyar las labores en las zonas afectadas.

MinTIC activa medidas para recuperar las comunicaciones

La recuperación de las comunicaciones se convirtió en otro de los frentes de atención después del terremoto. El Ministerio TIC informó que trabaja junto con los operadores para identificar los daños y restablecer los servicios en las zonas más afectadas.

La cartera explicó que “adelantamos acciones para acelerar el restablecimiento de las redes de comunicaciones afectadas por el terremoto de esta mañana y apoyar las labores de rescate en las zonas más afectadas”.

Como parte de estas medidas, una de las fallas ha sido la señal y ahora los operadores móviles habilitaron mecanismos para facilitar las comunicaciones durante la emergencia. MinTIC señaló que “los operadores móviles también habilitaron llamadas gratuitas para sus usuarios”, una medida dirigida a mantener el contacto en medio de las dificultades generadas por el sismo.

MinTIC coordina con operadores acciones para recuperar las redes tras el terremoto. Foto: Getty Images

El ministerio también recordó que las comunicaciones de emergencia tienen condiciones especiales. Según informó la entidad, “las llamadas al 123 y a las líneas de emergencia son gratuitas, incluso sin saldo o con el servicio suspendido”.

Mensajes de texto, una alternativa ante la congestión

La alta cantidad de personas intentando comunicarse al mismo tiempo puede dificultar que las llamadas logren establecerse. Ante este escenario, MinTIC pidió priorizar otras formas de contacto.

“Si hay congestión en las llamadas, recomendamos priorizar los mensajes de texto”, señaló la entidad.

La recomendación busca reducir la presión sobre las redes y facilitar que los ciudadanos puedan informar sobre su situación o comunicarse con familiares cuando las llamadas no funcionen con normalidad.

El Ministerio TIC también informó que realiza “un monitoreo permanente de la infraestructura y la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en las zonas más afectadas”. Este seguimiento se desarrolla mediante el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones y en coordinación con los operadores, con el propósito de detectar nuevas fallas y establecer cuáles requieren atención prioritaria.

Además, la cartera destacó que el Sistema de Medios Públicos y Radio Nacional mantienen información sobre personas desaparecidas, necesidades de las comunidades afectadas y formas de ayudar, con el objetivo de orientar la asistencia durante la emergencia.