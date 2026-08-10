El terremoto de magnitud 7,4 que se registró este lunes, 10 de agosto, en Colombia ha dejado un gran número de muertos, heridos como también infraestructuras destruidas y cuarteadas. Asimismo, hay otra dificultad para muchas personas: comunicarse a través del celular.

En medio de la emergencia, las llamadas presentaron problemas debido ante el aumento de usuarios intentando contactar al mismo tiempo a familiares y conocidos.

Advertencia que recibió Rafael Poveda por uso del celular en plena transmisión en zona devastada por el terremoto

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) contempla medidas específicas para estos escenarios y establece cuál puede ser una alternativa cuando las llamadas no logran salir.

Los mensajes pueden ser la alternativa

Una emergencia puede llevar a miles de personas a utilizar las redes simultáneamente. Esa situación puede generar congestión y dificultar temporalmente las comunicaciones de voz.

Frente a este escenario, la CRC establece que los operadores deben priorizar otras formas de comunicación cuando las llamadas no tengan suficiente disponibilidad.

La entidad señala que, ante una contingencia de este tipo, debe existir “prelación al envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y mensajería instantánea, de acuerdo con los recursos de red disponibles”.

La CRC señala que un mensaje corto (SMS) puede ser una alternativa cuando no es posible establecer una llamada en una emergencia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por esta razón, cuando una llamada no logra establecerse, enviar un SMS o un mensaje por una aplicación puede ser una opción para intentar informar a familiares o conocidos.

El 123 tiene prioridad durante una emergencia

La regulación también contempla condiciones especiales para las comunicaciones relacionadas con situaciones de emergencia. Las llamadas dirigidas a los servicios de urgencia pueden realizarse incluso sin saldo o cuando el servicio se encuentre suspendido.

En los lugares donde está habilitado, el 123 funciona como Número Único Nacional de Emergencias y los operadores deben priorizar estas comunicaciones frente a otras llamadas.

La CRC establece medidas especiales para proteger las comunicaciones durante desastres. Foto: AP Photo/Vladimir Encima

Además, la CRC establece que durante desastres o calamidades públicas existe una prioridad especial para las comunicaciones necesarias para proteger vidas humanas.

La entidad lo resume así: “tienen prelación absoluta las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida humana”.

Por eso, ante una emergencia, la recomendación es evitar llamadas innecesarias si las redes están congestionadas, utilizar mensajes cuando sea posible y reservar las líneas de emergencia para situaciones que requieran atención inmediata.