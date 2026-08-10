Mauricio Gómez, ministro de Comercio, anuncia respaldo empresarial a familias afectadas por el terremoto

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, informó este lunes, 10 de agosto, que varias empresas y organizaciones se han sumado a la campaña #ColombiaUnSoloCorazón, iniciativa promovida por el Gobierno para canalizar ayudas hacia las familias afectadas por el terremoto que mantiene al país en emergencia.

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Según explicó el ministro a través de sus redes sociales, el presidente Abelardo De La Espriella delegó en la primera dama, Ana Lucía Pineda, el liderazgo de esta movilización nacional, cuyo propósito es llevar esperanza y asistencia a las personas afectadas por el sismo.

Gómez Amín señaló que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se tomó la decisión de convocar al sector empresarial para convertir la solidaridad expresada frente a la emergencia en ayudas concretas para las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.

El movimiento generó preocupación entre la población y dejó afectaciones en diferentes zonas del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En su mensaje, el ministro destacó la participación de un grupo de empresas, organizaciones y fundaciones que ya manifestaron su disposición de apoyar la campaña.

Entre las entidades mencionadas están Grupo Aval, Grupo Éxito, AFIDRO, Grupo Olímpica, Grupo Nutresa, Ultracem, Fundación Bancolombia, Avianca, Bavaria, Organización Ardila Lülle, Coca-Cola, McDonald’s, Tecnoglass, Ara y Corus International.

El funcionario destacó que la participación de estas compañías representa el inicio de una convocatoria que busca sumar a más actores del sector privado y de la sociedad civil. El objetivo, de acuerdo con su mensaje, es ampliar la capacidad de ayuda y garantizar que esta llegue a las personas que más la necesitan en medio de la emergencia.

“Este es apenas el comienzo”, afirmó Gómez Amín, quien aseguró que continuará la convocatoria a empresas, fundaciones y ciudadanos para fortalecer la movilización solidaria.

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El ministro destacó que, mientras las autoridades avanzan en la atención de la emergencia y en la evaluación de sus efectos, el llamado es a sumar recursos y esfuerzos para apoyar a las familias afectadas.

“La campaña #ColombiaUnSoloCorazón se plantea así como un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el sector privado para responder a las necesidades que surjan tras el terremoto”, destacó de la iniciativa.