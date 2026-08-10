Santa Fe vs. River Plate por Copa Sudamericana: decisión oficial de Conmebol tras el terremoto en Colombia

Debido al terremoto que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto, las actividades deportivas no pueden seguir su rumbo y el fútbol, uno de los entretenimientos más seguidos en el país, tiene que paralizarse, pues se priorizan la atención y la solidaridad con las víctimas del movimiento telúrico.

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La situación no solo afecta al fútbol colombiano, sino también al cronograma de la Conmebol con la Copa Sudamericana, torneo en el que Santa Fe es el único representante del país tras vencer a Caracas de Venezuela en el repechaje, y es el único equipo colombiano que ha ganado este certamen, tras la corona obtenida en el 2015.

Durante el día, tras el terremoto, comenzó a hablarse de la suspensión del partido de ida contra River, programado para este miércoles, 12 de agosto de 2026, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá. Debido a la afectación natural, el compromiso de Copa Sudamericana será suspendido hasta nueva fecha por parte de la Conmebol.

El juego entre Tolima vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores, también fue aplazado.

Comunicado oficial de Santa Fe y River Plate

“Informamos a nuestros hinchas, medios de comunicación y público en general que, en atención al terremoto sufrido hoy en nuestro país, el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante River Plate fue suspendido. Anunciaremos, una vez seamos notificados, la nueva fecha del partido”, dijo Santa Fe en un comunicado.

“El partido frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, previsto para el miércoles 12 de agosto, fue suspendido por el terremoto ocurrido en Colombia. La organización brindará en los próximos días la información sobre la reprogramación del encuentro. Desde River nos solidarizamos y enviamos nuestro apoyo al pueblo colombiano en este difícil momento”, dijo River Plate.

La Conmebol se pronunció

“La Confederación Sudamericana de Fútbol – Conmebol- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, la Conmebol hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:

Partido n.° 130: Deporte Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU)

Partido n.° 133: Independiente Santa Fe (COL) vs. River Plate (ARG)

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente".