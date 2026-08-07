River Plate avisa a Santa Fe con millonario fichaje: viene de jugar el Mundial con Messi

Independiente Santa Fe jugará contra River Plate la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana. La ida, en Bogotá, se llevará a cabo el 12 de agosto, mientras que la vuelta en Buenos Aires se jugará el 19 del mismo mes.

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Días antes del compromiso, se filtró el fichaje que River Plate está a punto de confirmar. La prensa argentina lo da como un hecho, los periodistas en el mercado de pases también, y sería un golpe en el mercado.

Se trata de Thiago Almada, volante ofensivo de 25 años que se desempeña en Atlético de Madrid, y que ostenta un valor en el mercado de 20 millones de euros según Transfermarkt.

Además, Almada jugó en el Mundial 2026 con la selección de Argentina. Integró la nómina albiceleste junto al astro Lionel Messi y tuvo minutos en la cancha.

“River Plate alcanza un acuerdo verbal con Atlético de Madrid por Thiago Almada”

Quien entregó la información fue el periodista Fabrizio Romano, por medio de su cuenta de X.

“River Plate alcanza un acuerdo verbal con Atlético de Madrid por Thiago Almada, ¡aquí vamos! Luz verde en los términos personales, esperando revisar contratos y proceder con los pasos formales. Tasa de transferencia alrededor de €20m, según informó Marca”, fue la información entregada por Romano.

🚨🔴⚪️ River Plate reach verbal agreement with Atletico Madrid for Thiago Almada, here we go!



Green light on personal terms, waiting to review contracts and proceed with formal steps.



Transfer fee around €20m, as @marca reported. pic.twitter.com/sctY9SYpG1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

En ESPN, Gustavo Yarroch informó que Almada llegará a Argentina el próximo domingo 9 de agosto para ponerse al día con el cuadro millonario.

También cuentan que Thiago Almada está en el tiempo ideal para ser inscrito en la Copa Sudamericana. Eso quiere decir que River Plate podría usarlo pronto, incluyendo la llave contra Independiente Santa Fe.

🚨{EXCLUSIVO} Thiago Almada firmó su contrato con #River



📍Lo hizo en 🇪🇸, acompañado de gente del equipo 🇦🇷



📌Ésto hizo que se aceleren los plazos y #River lo inscriba en #CopaSudamericana pic.twitter.com/D73TgcglqF — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 8, 2026

Se espera el anuncio oficial por parte de la banda cruzada, que siempre da de qué hablar en el mercado de pases e invierte altas cantidades de dinero.

Más noticias de River Plate: Facundo Colidio se marcha a Vasco da Gama

El delantero argentino Facundo Colidio jugará en el fútbol brasileño con Vasco da Gama, anunció este viernes el club de Río de Janeiro.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante argentino Facundo Colidio.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo… pic.twitter.com/i2UfpCFu8w — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 7, 2026

Colidio sale de River Plate en medio de una grave crisis de resultados del equipo millonario, que encadena cinco derrotas consecutivas en los torneos locales. En la Copa Argentina quedó eliminado en dieciseisavos de final.

Vasco informó en una nota oficial que llegó a un acuerdo para fichar al atacante de 26 años, que según la prensa brasileña firmará contrato hasta diciembre de 2029.

Colidio “desembarcó en Río de Janeiro este viernes para pasar por exámenes médicos y, enseguida, se pondrán en marcha los trámites burocráticos para ser oficializado como nuevo refuerzo”, dijo el equipo carioca sin dar más detalles.

*Con información de AFP.