Vuelve y le pasa a Jáminton Campaz: el increíble gol que falló en Argentina ante River Plate

Jáminton Campaz fue protagonista en la victoria de Rosario Central contra River Plate en el Estadio Monumental. Aunque provocó el autogol de Nicolás Otamendi, también desperdició una ocasión clarísima que le trajo recuerdos de aquella jugada en el partido de Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026.

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Sobre los 62 minutos de partido, Ángel Di María le sirvió una pelota en el corazón del área y lo dejó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán.

Campaz llegó solo y con espacio para definir, pero su remate se estrelló en la mano derecha del guardameta. Di María reaccionó a lo lejos con mirada incrédula por la ocasión que acababan de fallar y que hubiera significado sacar ventaja de dos goles en el tramo final del partido.

Afortunadamente para el extremo colombiano, Rosario Central pudo sostener la mínima diferencia y se llevó los tres puntos de su visita al Monumental.

¡¡INFERNAL!! Santiago Beltrán le tapó un mano a mano impresionante al Bichito Campaz.



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Jáminton Campaz volvió a fallar

Este fallo de Jáminton Campaz tuvo más repercusión en Colombia que en Argentina. El atacante tumaqueño sigue recibiendo críticas por la jugada que no pudo convertir en el partido de octavos de final entre la Selección Colombia y su similar de Suiza.

Ese día entró como sustituto de Jhon Arias y tuvo la opción más clara de todo el partido. Lastimosamente, la mandó por encima del horizontal, alargando así la agonía hasta la tanda de penales donde Colombia se despidió.

Horas después, Campaz recibió amenazas de muerte que fueron rechazadas en un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.

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De regreso en Rosario Central, el ‘Bichito’ ha sido titular indiscutible bajo las órdenes de Jorge Almirón y se perfila como uno de los convocados de Néstor Lorenzo para la doble fecha de amistosos en septiembre.

A sus 26 años de edad, Campaz tiene un valor de mercado de 5.5 millones de euros y lleva 21 goles en 136 partidos jugados con el conjunto rosarino.

Rosario Central se levanta y River en crisis

Rosario Central marcha en la séptima posición de su grupo en la Liga Argentina, luego de cosechar la primera victoria del campeonato. River, por su parte, se sume en una profunda crisis que tiene a Eduardo Coudet al borde de la destitución.

El técnico riverplatense no atendió a la prensa después del partido y las únicas declaraciones oficiales fueron las de Jorge Almirón, que se mostró feliz por sumar de a tres en el Monumental.

“Obviamente estoy muy contento, agradecido con el equipo, con los jugadores. Es normal, con una cancha tan difícil, el equipo hizo, creo, méritos para ganarlo. Más allá de que es normal que el rival se te venga con mucha gente, ya bastante desordenado, entonces te llenan el área de gente y tienen jerarquía”, declaró.