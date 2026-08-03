Así cambiará el pico y placa en Cali entre el 4 y 9 de agosto: esté atento a la rotación y evite multas

La ciudad de Cali se prepara para una nueva jornada de movilidad, en donde las autoridades de tránsito impondrán el tradicional Pico y Placa para la semana del 4 al 9 de agosto de 2026.

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El objetivo de las entidades correspondientes es mejorar la circulación vehicular en la capital del departamento del Valle del Cauca, así como prevenir congestionamientos en el sector.

Las autoridades de tránsito realizan un llamado para todos los ciudadanos de Cali, en el que se programen con antelación su jornada para los próximos días, así como respetar en todo momento las normas establecidas en la ley y evitar una multa o comparendo.

Aquellos que no cumplan la restricción deberán pagar multas que alcanzan los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica de $875.452 en 2026.

Pico y placa en Cali del 4 al 9 de agosto de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026, en donde las restricciones de movilidad se realizan con base en el último número que tiene la placa del vehículo.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 4 al 9 de agosto de 2026 será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Martes 4 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 5 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 6 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 7 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 8 de agosto: no habrá restricción de pico y placa.

no habrá restricción de pico y placa. Domingo 9 de agosto: no habrá restricción de pico y placa.

Cabe mencionar que la medida de restricción de movilidad es solamente aplicada para los carros particulares que transitan por la ciudad de Cali. No obstante, existe una forma de evitarlo y es por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p.m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: