En Colombia, varios conductores son detenidos por las autoridades al incumplir una norma de acuerdo a lo establecido por el Código Nacional de Tránsito Terrestre en la Ley 769 de 2002.

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En ella, se menciona cuáles son las reglas de circulación para los tipos de vehículos que transitan por el país, ya sean carros, motos, buses, etc.

El objetivo de implementar estas normas es aumentar la seguridad vial en el país, protegiendo las vidas de los ciudadanos y conductores, además de reducir los accidentes viales.

La mayor parte de estas infracciones son conocidas por la ciudadanía, ya sea estacionarse en espacios prohibidos, no haber realizado la revisión técnico-mecánica, manejar sin el SOAT, sobrepasar los límites de velocidad o conducir bajo los efectos de alcohol.

Sin embargo, existen otras infracciones que poca gente conoce y que pueden derivar en sanciones económicas. Por ello, las autoridades de tránsito recomiendan conocerlas para evitar alguna multa.

Estas son infracciones que generan una sanción al conducir

Utilizar la pantalla delantera de un carro mientras el vehículo se encuentra en funcionamiento

Hoy en día, es notable ver en los modelos de automóviles portar una pantalla, ya sea porque vienen de fábrica o porque luego el dueño del vehículo quiso instalarla.

Según lo establecido por el Código Nacional de Tránsito, esta solamente puede ser utilizada cuando el carro se encuentra quieto. Sin embargo, si un agente de tránsito encuentra a un conductor utilizando el aparato en movimiento, podrá recibir una multa.

Las normas establecen que es prohibido realizar esta acción, ya que puede estar distrayendo al conductor y provocar un choque o incidente.

Conocer las normas de tránsito puede ayudar a evitar multas y reducir riesgos en las vías del país. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta multa se encuentra clasificada como tipo B23, que especifica lo siguiente: “Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales”. De igual forma, utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento”.

La persona que haya tenido la sanción recibirá una penalización de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

No utilizar el cinturón de seguridad

El no portar este elemento de seguridad puede provocar una sanción económica, de acuerdo con lo establecido en el Código de Tránsito, que recalca que tanto el conductor como los pasajeros tienen que obligatoriamente utilizar el cinturón.

Para los ciudadanos que no respeten la norma, recibirán una multa tipo C, lo que equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Cabe recalcar que esta sanción la paga el conductor del vehículo, ya que es su responsabilidad que todos los acompañantes sigan la norma de tránsito.

Tener las placas sucias que no permitan su identificación

Si la placa o la matrícula del vehículo no es visible, termina siendo un problema, ya que es la manera de identificar a la moto o al coche. Por lo tanto, tiene que encontrarse en un muy buen estado y ser legible en todo momento.

En caso de que la placa no esté en las condiciones óptimas, los conductores recibirán una multa tipo B de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Lavar el vehículo en zonas públicas

Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales y en quebradas no está permitido, ya que esto solamente se puede realizar en zonas que estén especializadas para este fin.

Realizar esta acción en la calle provoca que residuos de suciedad o de los productos automotrices terminen en las alcantarillas, afectando el ambiente de la zona. Por ende, es ilegal.

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, esta infracción equivale a 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).