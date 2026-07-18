Movilidad de Bogotá este 18 de julio: manifestación de motociclistas genera alteraciones en la Av. El Dorado

En la mañana de este sábado, 18 de julio, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada por accidentes de tránsito, manifestaciones y la salida de vehículos de la ciudad en medio del plan éxodo.

Cierres viales en Bogotá este puente festivo: vías afectadas, cambios en TransMilenio y restricciones para drones

La movilización, que bloqueó momentáneamente el tráfico en la Av. El Dorado (calle 26) con Av. Cali, fue convocada por motociclistas. La Secretaría de Movilidad informó a la ciudadanía sobre el hecho para que planeara sus rutas y recomendó tomar como vía alterna la avenida La Esperanza.

“Se realiza el cierre de la Av. Ciudad de Cali al tomar la calle 26 al occidente por motivo de las manifestaciones”, indicó la entidad.

En estos momentos, se habilitó el paso por el corredor y se confirmó que los manifestantes se dispersaron. La Secretaría indicó que la calzada rápida se encuentra totalmente despejada, con un aforo vehicular bajo y un flujo sin contratiempos.

Además de la manifestación, se presentaron otras novedades en la movilidad de la ciudad. La autopista Sur registró un flujo vehicular alto, mientras que la calle 13, la vía a La Calera y la autopista Norte mantuvieron un tránsito medio-bajo en medio del plan éxodo.

Las autoridades de tránsito explicaron que, según sus estimaciones, 1,16 millones de vehículos saldrán de la capital este puente festivo, entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio.

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En cuanto a las emergencias viales, se registró un siniestro entre una camioneta y un motociclista en la avenida carrera séptima con calle 53, en Chapinero. Minutos después, otro accidente entre un automóvil y una motocicleta ocurrió en la avenida carrera 10 con calle 9, en La Candelaria.

Más tarde, un carro se estrelló contra un poste y terminó volcado en la carrera 19A con calle 4A, en la localidad de Los Mártires. Posteriormente, las autoridades retiraron los vehículos involucrados en el siniestro de La Candelaria, con lo que la movilidad se normalizó en ese corredor.

Este puente festivo también habrá cierres viales por el desfile militar del 20 de julio. Se implementarán restricciones vehiculares desde el día de hoy en la avenida Boyacá, en la calzada lenta y en sentido norte a sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, de la medianoche a las 4:00 p. m., al igual que en la avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F sur, en los dos sentidos viales.