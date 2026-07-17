Bogotá se prepara para operativo especial durante puente festivo del 20 de julio: 1,16 millones de vehículos saldrán de la capital

En el marco del próximo puente festivo por el Día de la Independencia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, anunció el plan operativo que implementará durante los próximos días para facilitar la movilidad en la capital.

TransMilenio implementará desvíos y suspensiones por desfile del Día de la Independencia en Bogotá

La entidad distrital informó que durante el fin de semana se espera una alta movilidad de viajeros por las principales vías de Bogotá. Según las proyecciones, más de 1,16 millones de vehículos saldrán de la ciudad, mientras que cerca de un millón ingresarán.

Como parte del Plan Éxodo y Retorno, la Alcaldía dispondrá de hasta 300 personas, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Gerentes de Vía y Policías de Tránsito, quienes estarán distribuidos en los corredores de ingreso y salida de Bogotá para apoyar la regulación del tráfico.

El Plan Éxodo y Retorno contará con la presencia de Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Gerentes de Vía y Policías de Tránsito en los principales corredores de la capital. Foto: Getty Images

Asimismo, la Secretaría de Movilidad informó que se van a hacer ajustes en los tiempos semafóricos en aquellos corredores que registren mayor flujo vehicular.

Pico y Placa Regional en Bogotá

En cuanto al pico y placa regional en Bogotá, que se aplicará este lunes 20 de julio, la medida regirá en nueve corredores de ingreso a la ciudad. Estos son los siguientes:

Autopista Norte: entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte-sur).

entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte-sur). Autopista Sur: entre el límite con Soacha y la avenida Boyacá (sentido sur-norte).

entre el límite con Soacha y la avenida Boyacá (sentido sur-norte). Avenida Centenario (calle 13): entre el río Bogotá y la avenida Cali (sentido occidente-oriente).

entre el río Bogotá y la avenida Cali (sentido occidente-oriente). Avenida Calle 80: entre el puente de Guadua y el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente-oriente).

entre el puente de Guadua y el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente-oriente). Carrera Séptima: entre las calles 245 y 183 (sentido norte-sur).

entre las calles 245 y 183 (sentido norte-sur). Avenida Boyacá (vía al Llano): entre el túnel Argelino Durán Quintero y la antigua vía al Llano (sentido sur-norte).

entre el túnel Argelino Durán Quintero y la antigua vía al Llano (sentido sur-norte). Vía Suba-Cota: entre el río Bogotá y la calle 170 (sentido norte-sur).

entre el río Bogotá y la calle 170 (sentido norte-sur). Vía La Calera: entre el peaje Patios y la carrera Séptima (sentido oriente-occidente).

entre el peaje Patios y la carrera Séptima (sentido oriente-occidente). Vía a Choachí: entre la vía Monserrate y la avenida Circunvalar (sentido oriente-occidente).

La restricción se operará en dos ocasiones, con el objetivo de darle paso tanto a los vehículos con placa impar como par.

El ingreso a Bogotá estará regulado por el pico y placa regional, que se aplicará de forma escalonada para vehículos con placas pares e impares. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

La primera medida operará a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, en donde solamente podrán ingresar a la capital aquellos vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Ya desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, los carros con placa impar (1, 3, 5, 7, 9) son los que podrán entrar a la capital.

Desfile 20 de julio

Ante el tradicional desfile conmemorativo por el Día de la Independencia, la Secretaría Distrital de Movilidad ha informado que se realizarán cierres y desvíos en distintos tramos de la avenida Boyacá, la avenida Gaitán Cortés y la avenida Villavicencio.

El desfile del Día de la Independencia se realizará este lunes en la localidad de Ciudad Bolívar y generará cierres viales en el sur de Bogotá. Foto: AP

Cabe recordar que, por primera vez en la capital, el desfile se llevará a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, sobre la avenida Villavicencio, entre la transversal 70C y la carrera 22G.

Los cierres viales se aplicarán desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.