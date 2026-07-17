Más de 200.000 viajeros se movilizarán este puente festivo desde las Terminales de Transporte de Bogotá

La Terminal de Transporte de Bogotá, que agrupa las sedes del Sur, Norte y Salitre, aseguró que durante este puente festivo, del 17 al 20 de julio, saldrán 200.000 pasajeros desde la capital.

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El día que contará con la mayor concentración de viajeros será el sábado 18 de julio, que según las estimaciones de la empresa tendrá la salida de más de 66.000 usuarios de las tres sedes.

Uno de los destinos más visitados por parte de los capitalinos será Boyacá debido a la agenda cultural del fin de semana, que incluye el Festival Internacional del Sol y del Acero en Sogamoso. El evento reúne todos los años carrozas, conciertos y ferias.

Además, se espera un desplazamiento masivo a destinos como Girardot, Ibagué, Cali, Neiva, Fusagasugá y Villavicencio por parte de las familias que aún buscan aprovechar las vacaciones de mitad de año, de acuerdo con la Terminal de Transporte.

Medidas de seguridad

La Terminal de Transporte de Bogotá activó un Plan Especial de Seguridad en coordinación con la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y Transporte y empresas de vigilancia privada para garantizar la tranquilidad de los pasajeros durante el puente festivo.

La operación incluirá revisiones en las plataformas de ascenso, jornadas de requisa y prevención, controles rigurosos a personal no autorizado y auditorías a los circuitos de taxis para evitar la piratería.

“Nuestra prioridad es proteger la vida de los usuarios. Para lograrlo, invitamos a los viajeros a ser corresponsables de su seguridad: planifiquen sus desplazamientos con tiempo, mantengan sus pertenencias bajo estricta vigilancia dentro y fuera de las sedes, y compren sus pasajes únicamente en las taquillas o portales web oficiales de las empresas. Nunca aborden buses en la vía pública, pues exponen su integridad física y su patrimonio”, indicó el gerente general de la Terminal, Rafael González.

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Una de las medidas que se implementará busca facilitar la salida al oriente de Colombia. Por esta razón, se habilitará un punto en Yomasa para que los interesados aborden vehículos que cuenten con autorizaciones y permisos de circulación. Los horarios de la operación son los siguientes:

Viernes 17 de julio: de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Sábado 18 de julio: de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

Domingo 19 de julio: de 6:00 a. m. a 5:00 p. m.

“Operando desde Yomasa, reducimos los tiempos de viaje y aportamos significativamente a descongestionar los corredores viales de la ciudad, ofreciendo un servicio cómodo, vigilado y 100 % legal”, agregó González.

En la temporada de mitad de año, que inició el 5 de junio y finalizó el 13 de julio, la Terminal de Transporte de Bogotá señaló que movilizó a más de 1,7 millones de pasajeros. Los destinos más populares fueron Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Fusagasugá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Ubaté.