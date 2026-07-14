Bogotá tendrá 18 nuevas cámaras de fotodetección: estos son los puntos

El concejal Julián Forero reveló que Bogotá instalará 18 nuevas cámaras de fotodetección en los próximos meses. La Agencia Nacional de Seguridad Vial le dio luz verde al proyecto en la Resolución 358 de 2026.

Fotomultas en Bogotá cayeron más de 55 por ciento tras reforzar la señalización de cámaras, según concejales del MIRA en el Concejo de Bogotá

El texto, publicado por el cabildante, habla de la “decisión sobre la solicitud de autorización para la instalación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito”.

La Secretaría de Movilidad ya estaría trabajando en los arreglos y adecuaciones de infraestructura para instalar las cámaras en puntos de la ciudad con alta incidencia de infractores.

Por medio de sus redes sociales, el concejal desaprobó la decisión de la Alcaldía y aseguró que las autoridades locales no están enfocadas en solucionar los problemas de movilidad.

“Bogotá necesita vías en buen estado, semáforos inteligentes y una movilidad eficiente. Sin embargo, la prioridad del alcalde parece ser seguir ampliando la red de cámaras fotomultas para imponer más comparendos. Si el verdadero objetivo fuera salvar vidas, también existiría la misma urgencia para reparar la malla vial de los barrios, eliminar los huecos y corregir los puntos críticos donde ocurren siniestros”, manifestó Forero.

¿Dónde estarán ubicadas?

Las 18 cámaras de fotodetección serían instaladas en los siguientes puntos de Bogotá:

AV. Ciudad de Cali – Av. Suba (S-N)

AV. Ciudad de Cali – Av. Suba (N-S)

AV. Américas – Cra. 58 (O-E)

AV. Américas – Cra. 58 (E-O)

AV. Américas – Cra. 58 (O-E)

AV. Américas – Cra. 58 (E-O)

AV. NQS – Calle 47A (S-N)

AV. NQS – Calle 47A (S-N)

AV. NQS – Calle 47A (N-S)

AV. NQS – Calle 47A (N-S)

Av. El Dorado – Cra. 25 (O-E)

Av. El Dorado – Cra. 25 (E-O)

Av. El Dorado – Cra. 17 (E-O)

Av. El Dorado – Cra. 17 (E-O)

AV. NQS – Calle 9 (S-N)

AV. NQS – Calle 9 (S-N)

AV. NQS – Calle 9 (N-S)

AV. NQS – Calle 9 (N-S)

La autorización expedida por la ANSV indica que las cámaras podrán ser utilizadas para detectar infracciones como el tránsito por sitios restringidos, estacionar en zonas vetadas, exceder los límites de velocidad, circular sin Soat vigente o sin revisión técnico-mecánica.

¿Cómo funcionan las cámaras de fotodetección en Bogotá? Cuidado con los comparendos

En lo que va de 2026, se han reportado 66.804 fotomultas en Bogotá, según los concejales Samir Bedoya y Fabián Puentes. Los puntos que más registraron comparendos por fotodetección entre 2020 y marzo de 2026 son los siguientes: