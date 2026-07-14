¿IndyCar y F1 en Barranquilla, ahora sí? Alejandro Char revela rol de Juan Pablo Montoya y qué tan cerca se está de prender motores

IndyCar

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, habló de la posibilidad de que la ciudad sea sede de la IndyCar, la competencia de automovilismo de monoplazas más importante de los Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo.

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Char reconoció que las negociaciones están muy avanzadas. “Tengo una muy buena noticia. Este semana llegaron, ya es la segunda reunión con la IndyCar y Juan Pablo Montoya ha sido vital en esto porque lo quieren muchísimo. Mark Miles, que es el CEO de IndyCar, recibió a mi equipo hace 45 días y esta semana, hace unos días, llegó la plana mayor de la IndyCar a Barranquilla. Ya estamos en el trazado, ya está en el diseño, que será de 4.3 kilómetros, una parte por el Malecón, otra parte por la Vía 40 y unas curvas que se están diseñando”, explicó.

“Yo creo que Barranquilla antes de 2028, es muy probable que tenga la primera prueba de IndyCar por fuera de Norteamérica, ojo. IndyCar solo está en Canadá y en Estados Unidos. Saldría por primera vez a Barranquilla y eso está muy cerca”, al insistir en que el piloto colombiano retirado Juan Pablo Montoya, uno de los mejores deportistas que ha tenido el país, está a cargo de las gestiones necesarias entre la Alcaldía de Barranquilla y Penske Entertainment Corp, la compañía matriz de la categoría de monoplazas IndyCar y del Indianapolis Motor Speedway.

Alex Palou, el vigente campeón de la IndyCar, llega a un acto de promoción de la carrera Freedom 250 del Gran Premio de IndyCar, programada para agosto, el lunes 13 de julio de 2026, en West Executive Drive, frente a la Casa Blanca en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Char aseguró que una de las condiciones planteadas por IndyCar es construir curvas en unos trazados específicos. “Realmente Barranquilla tiene en ese sector muy buenas vías, hay que hacer algunas curvas, algunos peraltes en algunas zonas o predios de privados que ya se están trabajando, pero la ciudad está emocionadísima, todo el mundo quiere que eso pase cerca de donde está, entonces Barranquilla sí tendrá que hacer una inversión, no la hemos terminado de cuantificar, pero lo lindo es que vamos a tener a IndyCar entre cinco a 10 años”, anunció, en declaraciones que dio El Debate, de SEMANA, tras anticipar anuncios en ese sentido en varias emisoras colegas.

“Chévere, eso fue otra de las cosas que se perdieron. Este Gobierno nacional no le dio pase a eso. No le gustó tampoco. IndyCar es la Fórmula 1 en Estados Unidos y en Canadá, digamos, pues es la segunda reunión que tenemos con ellos. Ya un equipo nuestro viajó a Indianápolis y se entrevistaron con el CEO de IndyCar, que es Mark Miles. Nos atendió supremamente bien y mandó a su círculo más cercano, personas muy cercanas de la IndyCar están revisando ya el trazado, ya hay un boceto de trazado. Al final te cuento qué está pasando con la Fórmula 1, pero está viva también", le dijo Char a SEMANA.

“Yo creo que agosto 16 de este año Juan Pablo Montoya va a estar aquí en una válida con su hijo Sebastián, con Pony Malta. Y el doctor Mark Miles va a llegar acá, o sea, el presidente CEO de Indianápolis. Y es posible que este agosto 16, podamos estar dándole al automovilismo colombiano, a los hinchas de la Fórmula 1 y de la IndyCar, esa buena noticia de que IndyCar estará en Barranquilla por 5 años o más", agregó.

“No sabemos todavía, de acuerdo a la reunión de agosto 16, si arrancamos en 2027 o si arrancamos en 2028. Eso requerirá de datos técnicos. Pero eso va muy bien. Eso va muy adelantado. Juan Pablo Montoya ha sido decisivo en esto. Muy importante destacar la presencia de Juan Pablo, lo quieren muchísimo, tanto en la Fórmula 1 como en la IndyCar. Y él ha sido parte de las conversaciones. Como te decía, el 16 de agosto él va a estar corriendo aquí“, agregó.

En diálogo con El Debate, de SEMANA, el alcalde de Barranquilla aseguró dónde se imagina el GP de F1 de Barranquilla. “Esta es la Avenida del Río. La Vía 40, que está 250 metros atrás y para lograr unas curvas bien interesantes hay unos lotes ahí que estamos revisando”.

“Entonces serán 10 años de espectáculo, cinco o 10 años de espectáculo donde usted tendrá de 40.000 a 100.000 turistas en un fin de semana en Barranquilla y eso va a ser un atractivo y, por supuesto, una vitrina internacional muy importante para Barranquilla”, explicó.

En cuanto al Gran Premio de Fórmula 1 de Barranquilla, que gran controversia suscitó en el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, porque no hubo respaldo del Gobierno a dicho proyecto, el alcalde Char dijo que aún hay posibilidades de hacerla.

El piloto de Chip Ganassi Racing, Scott Dixon, compite durante el Gran Premio de IndyCar de Long Beach el 21 de abril de 2024, en Long Beach, California. (Foto AP/Ryan Sun, archivo) Foto: AP Photo/Ryan Sun

“Estamos trabajando los dos frentes, solo que para nadie es desconocido saber todos los problemas de guerra con Irán, eso ha congelado que el documento final se cierre, se firme, pero Barranquilla está trabajando los dos frentes”, aseguró.

Al consultarle qué relación guarda la guerra de Estados Unidos con Irán, con la posibilidad de retomar el proyecto del Gran Premio de Fórmula Uno de Barranquilla, el acalde dijo que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) no descarta el proyecto colombiano, toda vez que muchas carreras en Asia, como por ejemplo en Abu Dhabi, Catar y Bahrein, se han cancelado por cuenta de la guerra, con las implicaciones económicas que esto conlleva.

“Entonces, seguimos trabajando las dos (IndyCar y F1). Hay que parquear muchos aviones allá en Santa Marta y en y Cartagena. La capacidad hotelera tiene que seguir creciendo, la gastronómica, también. Barranquilla se ha venido acostumbrando a estos eventos. El tener a nuestra Selección Colombia aquí ha sido muy importante, el Carnaval de Barranquilla, nos hemos convertido en buenos anfitriones de grandes y masivos espectáculos. Shakira hizo dos shows aquí, en esta ciudad, con 100.000 personas, donde más del 50 % no era de acá”, agregó.

“Entonces, esta ciudad ha venido ganando mucho impulso y con toda esta oferta turística que tenemos ahora. Ya la gente no solamente se queda para el evento, sino que hace muchas cosas más. Mire el evento de Rigo en Barranquilla, fue espectacular, ha sido, yo creo, el más grande de todos”, acentuó.

“Esperamos que sea 28 para adelante. Eso también se firma por 10 años”, agregó Char en SEMANA, al indicar que el Gran Premio de Barranquilla podría ver la luz en 2028.

Dónde se corre IndyCar

IndyCar para la temporada 2026 incluyó 17 carreras y tres nuevos eventos, un récord de cuatro competiciones en marzo y la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, el 24 de mayo pasado.

La carrera callejera canadiense, que normalmente se celebraba en Toronto, se trasladó a la zona suburbana de Markham, también en Ontario.

Un equipo de mecánicos cambia los neumáticos de un vehículo de carreras pilotado por David Malukas, de la IndyCar Series, durante un evento en West Executive Drive —junto al presidente Donald Trump— en la Casa Blanca, para promocionar la próxima carrera automovilística Freedom 250 Grand Prix, el lunes 13 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

“El calendario de 2026 ofrece un escaparate dinámico para nuestro deporte y sus estrellas, combinando los fines de semana de carreras favoritos de los aficionados con increíbles exhibiciones en nuevos y emocionantes recintos”, afirmó Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment, el 16 de septiembre de 2025.

La temporada comenzó el primero de marzo en San Petersburgo (Florida) y siguió con un apretado calendario que incluyó el Phoenix Raceway, el 7 de marzo; la carrera urbana de Texas, en Arlington, el 15 de marzo y el Barber Motorsports Park de Alabama, el 29 de marzo.

El Gran Premio de Long Beach (California) se celebró el 19 de abril, seguido de una prueba el 9 de mayo en el circuito de Indianápolis Motor Speedway, antes de la famosa clásica en óvalo, y la carrera urbana del 31 de mayo, en Detroit.

El 7 de junio se celebró un examen ovalado en las afueras de St. Louis (Illinois) y, dos semanas más tarde, se enfrentaron las curvas de Road America en Elkhart Lake, Wisconsin, seguidas de Mid-Ohio el 5 de julio y Nashville Superspeedway, el 19 de julio.

La recta final incluye Portland el 9 de agosto, Markham una semana más tarde, la doble cita de Milwaukee los días 29 y 30 de agosto y el final de la temporada, el 6 de septiembre, en el circuito de Laguna Seca.

IndyCar preveía organizar una carrera en México en 2026, pero la organización anunció que renunciaba a este plan ante las dificultades logísticas que tendría el país como anfitrión del Mundial 2026 de la Fifa.