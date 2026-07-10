¿Posesión de Abelardo De La Espriella en una guarnición militar? “Homenaje a nuestros héroes, que sobrevivieron a un Gobierno que prefirió jugar a congelados”

María Clara Posada, senadora electa del Centro Democrático, debatió con Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, debatieron en SEMANA.

Lo hicieron por cuenta de las constantes declaraciones del presidente, Gustavo Petro, así como de su pupilo, el senador Iván Cepeda, cuestionando cualquier decisión del nuevo Gobierno, insistiendo en fraude electoral, sin pruebas, e insistiendo también en no reconocer la legitimidad de Abelardo De La Espriella, próximo a asumir las riendas del país como mandatario de los colombianos en propiedad. El cambio de gobierno tendrá lugar el 7 de agosto de 2026.

En El Debate, de SEMANA, el congresista y la senadora electa dieron sus argumentos respecto a esta ofensiva del Gobierno, con días por contar al frente del Ejecutivo. Y parte del cruce de argumentos se centró respecto a dónde se debe posesionar Abelardo De La Espriella.

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“Se lleva a cabo ante el pleno del Congreso de la República, que se instala dos o tres semanas antes de que tome posesión el presidente de la República. Y justamente me parece un mensaje no muy positivo para el Congreso de la República, porque todos los presidentes se han posesionado ante el Congreso de la República, que es donde está el foro real de la democracia, porque el presidente De La Espriella representa una visión de país, mientras que el Congreso de la República representa todas las visiones del país y ahí es donde se sentarán senadoras como la doctora Posada, pero también donde se sentarán otros senadores y representantes de tantas regiones”, señaló Losada.

“Por eso es que se hace en el Congreso de la República, porque es el pueblo el que le da la investidura al presidente de la República. Entonces, sacar a los congresistas para llevárselos a una guarnición militar, me parece que es un mensaje muy negativo para el Congreso”, aseveró.

“En política los símbolos importan. Usted recordará cuál era el trasfondo de esa posesión y era el Congreso de la República, era la fachada del Congreso de la República. Aquí nos quieren llevar a la fachada de una guarnición militar. A a mí no me gusta. Yo sé que hay una situación muy grave de seguridad en el país hoy y que los colombianos están reclamando seguridad en todos los territorios, en todas partes, pero mandar el mensaje de que este va a ser un presidente absolutamente castrense, me parece que también trae consigo peligros en un país que ha vivido tanta violencia como Colombia y donde ha habido tantas acusaciones en términos de violaciones de los derechos humanos y demás. Yo creo que el presidente de debería tener una cosa más pausada, más incluyente de todo el mundo, que le permita a todo el mundo relacionarse con él de una manera, digamos, más tranquila”, agregó.

En contraste, la congresista electa del Centro Democrático, María Clara Posada, señaló: “Yo la verdad no me tomo pues como un desplante que el presidente De La Espriella esté queriendo, en un acto simbólico, posesionarse frente a las Fuerzas Militares. Yo creo que es un homenaje a nuestros héroes, que han salvaguardado las instituciones de este país por décadas y que sobrevivieron a un Gobierno que los dejó solos y que no solo los dejó solos, sino que prefirió jugar a congelados durante estos cuatro años”, agregó.

De esta manera, la congresista refirió escándalo que dejó a varios funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro en un enredo judicial con los cabecillas del Clan del Golfo. De acuerdo con la denuncia publicada por Noticias Caracol, integrantes del gobierno saliente jugaron “a los congelados”, en palabras exactas de ellos mismos, y acordaron con los mismos delincuentes de dicho clan no proceder contra ellos.

“Habiendo dicho eso, pues el el artículo 192 de la Constitución es muy claro y dice que el presidente debe juramentar ante el Congreso o, en su defecto, ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estoy segura que una vez el presidente vaya y haga ese acto simbólico en una brigada militar o en una guarnición, luego cumplirá con la norma constitucional y hará su juramento frente al Congreso. Yo estaré feliz de acompañarlo en ambos espacios y de rendir ese homenaje tan merecido a nuestras fuerzas”, puntualizó.