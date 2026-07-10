Dicen en vivo lo que supuestamente planea Petro durante el mandato de Abelardo De La Espriella: “Nadie lo duda ni por un minuto”

Mientras el jefe de Estado, Gustavo Petro, sigue desconociendo a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, dijo en El Debate de SEMANA lo que, supuestamente, planea el hoy mandatario de Colombia durante los próximos cuatro años.

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“Él [Gustavo Petro] está enfilando sus baterías políticas para los cuatro años que se vienen y convertirse en el jefe de la oposición y seguir ejerciendo esa oposición desde el radicalismo; Gustavo Petro necesita construir un relato de injusticia, justamente en el que pueda socavar la legitimidad del gobierno entrante. Eso me parece que es evidente, eso nadie lo duda ni por un minuto”, dijo Losada.

En medio de El Debate, Losada también se refirió al fallido empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el gobierno electo de Abelardo De La Espriella. Dijo que, al final, se necesita un compromiso de ambas partes.

“Me gustaría recordarle que antes de que el presidente Gustavo Petro saliera con esta payasada, si me permite este adjetivo, para desconocer una vez más los resultados, ya el doctor De La Espriella había dicho que él con los enemigos de la patria no se sienta. Entonces, eso también es una falta de grandeza, una falta de democracia y también es un error de parte del presidente De La Espriella”, destacó.

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Por lo tanto, Losada fue enfático en decir que se han presentado errores por parte de ambas partes, algo que calificó como “catastrófico”.

“Y hoy quien va a asumir la responsabilidad del país es el presidente De La Espriella. Es que la propia campaña De La Espriella lo dice: ‘Petro es el pasado’. Sí, señor; será que el doctor De La Espriella puede asumir esto con un poquito más de seriedad y con menos algarabía”, destacó Losada en El Debate de SEMANA, este jueves 9 de julio.