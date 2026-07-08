“Es un desastre lo que pasó en los últimos años”: canciller de Abelardo De La Espriella sobre el nuevo modelo de los pasaportes

En El Debate de SEMANA, Omar Bula, quien fue designado este miércoles, 8 de julio, como ministro de Relaciones Exteriores del presidente electo Abelardo De La Espriella, se refirió al nuevo modelo de pasaportes que está operando y que está a cargo de la Imprenta Nacional de Colombia, tal como lo estableció el Gobierno Petro.

El funcionario del gobierno De La Espriella calificó de “desastre” lo que ha ocurrido en los últimos meses con este nuevo modelo de pasaportes que, según han denunciado algunas personas, presenta problemas en su impresión.

“Imagínense, si revisaban la calidad del documento cuando los hacían bien. Esto es un desastre lo que pasó en los últimos tiempos. Estamos averiguando, hay un equipo dedicado específicamente a eso, con mucho conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años“, dijo Bula en El Debate.

Bula también recordó que durante mucho tiempo, la calidad de los pasaportes de Colombia era algo incuestionable en otros países, tal como sí ha ocurrido actualmente.

“No era un problema. Fueron muchas décadas que estaban a la par con el porte de nuestro servicio exterior, servicio para las personas, para los colombianos, para además no ahondar en las dudas que tienen por los colombianos en las fronteras. Si a los colombianos por la reputación ya nos trancan y hasta los diplomáticos; añadir además una duda. El ciudadano llega, dudan de él por su nacionalidad, y además le da un documento que se daña, que no tiene estándares“, agregó en El Debate.

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