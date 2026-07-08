El gesto del DT de Egipto vs. Argentina que le dio la vuelta al mundo: la Fifa explicó el significado

Uno de los partidos con mayor polémica del Mundial 2026 se dio el pasado martes 7 de julio entre las selecciones de Argentina y Egipto por los octavos de final.

Durante el encuentro, las controversias arbitrales estuvieron presentes; en su gran mayoría, perjudicando a los africanos, que vieron cómo se les fue de las manos una ventaja de 0-2, que luego se convirtió en una derrota por 3-2.

Hossam Hassan discutió con el juez François Letexier en medio del partido Egipto vs. Argentina del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

Decisiones del juez francés François Letexier, que invalidó uno de los tantos, propiciaron gestos de los egipcios, como el realizado por su entrenador Hossam Hassan. El DT puso sus brazos en forma de X mientras salía del campo tras la derrota ante los argentinos.

La Fifa explica el gesto

En su página web, la Fifa tiene consignada la explicación del gesto de Hassan. Según lo plasmado allí, el árbitro, un jugador o el jefe de la competición podrían protagonizarlo, con el objetivo de combatir una problemática fuerte.

“Un jugador que es víctima de insultos utiliza el gesto de ‘No al racismo’ para señalar el incidente al árbitro, al capitán o al miembro del cuerpo técnico. El árbitro decidirá si detiene o no el partido”, argumenta el máximo ente del fútbol mundial.

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Esta medida se viene manejando desde hace un par de años: “La iniciativa Global Stand Against Racism es la campaña mundial de la Fifa para combatir todas las formas de racismo en el fútbol mediante una política de tolerancia cero”.

Así, “aprobada por unanimidad por las 211 federaciones miembro de la Fifa en el 74.º Congreso de la Fifa en mayo de 2024, la Declaración Global contra el Racismo contempla cinco áreas de acción clave diseñadas para acabar con el racismo en el fútbol”, cuentan de sus antecedentes.

Egypt national team coach Hossam Hassan held up a FIFA “No to Racism” banner and gestured toward the French referee after Argentina’s third goal was allowed without a VAR review for the foul on Salah 😳😬 pic.twitter.com/djV5ndUZRt — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 7, 2026

En el caso particular de Egipto, que su seleccionador hiciera el gesto llamó la atención y se hizo viral, pero el árbitro no lo tuvo en cuenta para evaluar alguna situación en particular.

Hassan habló de “injusticia”

Hassan denunció este martes un arbitraje injusto tras la eliminación de su equipo frente a Argentina en los octavos de final del Mundial. Aseguró que su selección mereció llevarse la victoria, pese a la derrota 3-2 en Atlanta.

“Hemos sufrido una injusticia”, declaró el DT egipcio en rueda de prensa, tras el encuentro en el que Argentina remontó dos goles en contra.

“Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también y antes del partido”, afirmó.

Lionel Messi y Mohamed Salah, capitanes de Argentina y Egipto, se enfrentaron en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: x: @Argentina

“Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”, añadió Hassan.

Asimismo, el DT criticó la actuación del VAR por no señalar un penalti para Egipto y la anulación de un segundo gol para los africanos.

El seleccionador también cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía. Afirmó que quien tomó esa decisión “debe ser alguien que nunca ha jugado al fútbol”.

El técnico cerró su intervención reivindicando el orgullo de representar al mundo árabe: “Estoy orgulloso de ser árabe, (…) pero no hemos recibido el trato que merecíamos”.