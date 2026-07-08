Argentina pasó, pero, para una buena parte del fútbol mundial, por más que se piense en una épica remontada, quedó el sinsabor de que el arbitraje no fue justo para Egipto. Acciones puntuales sobre el remate del partido polemizaron la clasificación de la actual campeona mundial.

Esta vez, la ausencia del VAR en acciones controversiales llamó la atención. La anulación a los africanos de un golazo que parecía lícito desde todo punto de vista generó la protesta de Mohamed Salah y compañía.

Hossam Hassan discutió con el juez Francois Letexier en medio del partido Egipto vs. Argentina del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

Como era de esperarse, y ante el escandaloso final que tuvo el partido, el seleccionado “afectado” no se iba a quedar callado. Egipto elevó a la Fifa su malestar por el arbitraje del francés François Letexier y el DT disparó dardos sin contemplación hacia la organización.

“Partido amañado”

Hossam Hassan, DT de los egipcios, fue uno de los más molestos por la forma en la que el arbitraje ejecutó su labor. En rueda de prensa, no tuvo reparo alguno para cuestionar a la Fifa y llegó hasta a desprestigiar a Argentina.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, lanzó con absoluto malestar.

🇪🇬 HOSSAM HASSAN CRITICÓ EL ARBITRAJE: "NOS PERJUDICARON HOY Y ANTE BÉLGICA" 💥 pic.twitter.com/h89ORXFmj2 — Diario Olé (@DiarioOle) July 7, 2026

Luego de eso se unió a un sentir colectivo y cuestionó la necesidad de un torneo en el que participan muchos, pero benefician a uno: “El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Si tanto quieren que Argentina gane, ¿para qué invitan a todos a participar?”.

“Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi sea campeón del mundo y siga en carrera”, expresó Hassan, refiriéndose al 10 de los sudamericanos.

Para el entrenador, no fue justo que estuvieran ganando por dos goles de ventaja, pero acabaran perdiendo por marcador de 3-2, luego de que se les invalidara un gol que parecía ser legítimo.

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“En el fútbol muchas cosas se deciden fuera de la cancha, según los intereses. Lo que pasó fue injusto. Egipto merecía clasificarse y fue superior a Argentina”, sentenció.

“Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés (François Letexier), armaron contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego”, apuntó al juez.

“Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta”, resumió.

Queja formal

La Asociación Egipcia de Fútbol expresó: “No puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante la falta de un uso adecuado del sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR). Varios incidentes clave generaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia y la imparcialidad de decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del encuentro”.

La queja elevada ante la Fifa en las últimas horas fue la manera de formalizar el descontento por “lo ocurrido durante el partido”, que, además, “ha generado, comprensiblemente, una profunda frustración entre nuestros jugadores, cuerpo técnico y aficionados, quienes esperaban los más altos estándares de arbitraje en el escenario más importante del fútbol mundial”.