La foto de James Rodríguez que publicó su hermana después de la derrota en el Mundial; emocionó a miles

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sentimiento de tristeza entre los aficionados. En la tarde del 7 de julio, la Tricolor se enfrentó a Suiza en un partido que mantuvo la emoción hasta el último momento; sin embargo, terminó despidiéndose del torneo tras perder en la tanda de penales.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo había ilusionado al país con una destacada actuación durante la fase de grupos. Colombia debutó con una victoria frente a Uzbekistán, luego superó a RD Congo y cerró esa etapa con un empate ante Portugal, resultados que le permitieron avanzar a los octavos de final. No obstante, el sueño mundialista llegó a su fin en el encuentro con los europeos.

Tras la derrota, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para los futbolistas. Familiares, amigos y seguidores destacaron el esfuerzo, la entrega y el compromiso que demostraron los jugadores en cada uno de los partidos, agradeciendo el papel que desempeñaron representando al país.

Los jugadores de la Selección Colombia se lamentaron tras la eliminación en Vancouver. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Juana Valentina Rodríguez, hermana de James Rodríguez.

Durante todo el Mundial, la joven de 27 años acompañó al capitán de la Selección Colombia desde las tribunas, compartiendo a través de su cuenta de Instagram algunos de los momentos más especiales de la competencia y demostrando el orgullo que siente por su hermano.

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Esta vez, en medio de la tristeza por la eliminación, Juana Valentina sorprendió a sus seguidores al publicar una tierna fotografía de la infancia de James. En la imagen se ve al hoy futbolista cuando apenas era un niño, vistiendo un uniforme color amarillo, azul y rojo, en el que ya llevaba el emblemático número 10, el mismo dorsal que años después lo convertiría en uno de los referentes más importantes del fútbol colombiano.

La publicación rápidamente despertó la nostalgia de miles de seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de cariño y reconocimiento hacia el volante cucuteño.

James Rodríguez y su hermana Juana Valentina disfrutan el fútbol desde niños. Foto: Instagram @juanavalentina

Muchos resaltaron que, pese al resultado obtenido en el Mundial, James sigue siendo uno de los jugadores más relevantes en la historia de la Selección Colombia y agradecieron su liderazgo durante el torneo.

Horas más tarde, Juana Valentina volvió a pronunciarse con otra publicación en la que compartió una imagen que mostraba la evolución de James Rodríguez durante sus participaciones en los Mundiales de 2014, 2018 y 2026.

La fotografía estuvo acompañada por un corto, pero emotivo mensaje: “¡Gracias, leyenda!”.

La hermana de James Rodríguez reaccionó a la eliminación de Colombia del Mundial 2026. Foto: Instagram @juanavalentina (con imagen de @somosinvictos).

El gesto fue interpretado por miles de usuarios como una muestra del fuerte vínculo que existe entre los hermanos y del apoyo incondicional que Juana Valentina le ha brindado a James a lo largo de su carrera deportiva, especialmente en uno de los momentos más difíciles tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026.