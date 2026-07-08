Salomé, hija de James Rodríguez, rompió en llanto tras derrota de Colombia en el Mundial 2026: se conoció triste imagen

El Mundial de 2026 no solo mantuvo la atención de los aficionados por lo ocurrido en el terreno de juego. Las parejas y familiares de los futbolistas de la Selección Colombia también se convirtieron en protagonistas en redes sociales, donde compartieron imágenes y mensajes relacionados con el recorrido del equipo en el campeonato.

Despampanantes fotos de la novia de James Rodríguez con las que presumió su figura en fecha especial; el futbolista reaccionó

Durante la participación de la Tricolor, las publicaciones de las personas más cercanas a los jugadores despertaron miles de reacciones entre los seguidores, quienes siguieron de cerca sus muestras de apoyo, celebraciones y momentos vividos alrededor del torneo.

Sin embargo, el panorama cambió este 7 de julio, cuando Colombia quedó eliminada del Mundial tras caer frente a Suiza en una intensa definición por penales. Luego de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, la selección europea se impuso 4-3 desde los doce pasos, asegurando su clasificación a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Argentina, que previamente había eliminado a Egipto.

Tras la dolorosa despedida del conjunto dirigido por James Rodríguez, la atención de los usuarios en redes sociales se trasladó a la reacción de Salomé Rodríguez, hija del ‘10′ de la Tricolor. La adolescente fue protagonista de una foto que publicó su mamá, donde se le veía afectada por el resultado.

Según quedó registrado, la joven estaba en videollamada con Daniela Ospina, quien dialogaba con ella sobre lo que había sucedido en la cancha. La empresaria capturó uno de los instantes, mostrando cómo su hija sufría con estos momentos.

“Te amo, mi amor”, escribió la famosa en la historia, dejando a la vista cómo Salomé había llorado por ver que su papá quedó eliminado en el último Mundial en el que estaría.

Salomé, hija de James Rodríguez Foto: Instagram @daniela_ospina5

De igual manera, María del Pilar Rubio, la mamá del goleador, también mostró una llamada que tuvo con la menor, plasmando lo triste que se encontraba de ver el resultado que tuvo el compromiso.