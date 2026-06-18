Novia de James Rodríguez apareció en video junto a Salomé Rodríguez a pocas horas del partido de Colombia vs. Uzbekistán

James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos más reconocidos internacionalmente, gracias a su destacada trayectoria con la Selección Colombia y en importantes clubes del mundo. Su talento lo ha convertido en una figura admirada por millones de aficionados y en protagonista constante de noticias deportivas.

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Además de su carrera profesional, el jugador ha despertado interés por su vida personal y sentimental. Su popularidad, carisma e imagen pública lo han llevado a convertirse en uno de los deportistas más seguidos del país y en el amor platónico de muchas personas dentro y fuera de Colombia.

De cara al debut de la Tricolor en el Mundial 2026, las miradas de los curiosos se posaron en su actual relación amorosa con Luisa Duque, quien llegó muy emocionada a México para apoyar a la Selección.

En medio de la espera que se vivió el 17 de junio por el encuentro de la Tricolor contra Uzbekistán, la atención de los seguidores de James Rodríguez se posó en un inesperado video que publicó su novia, donde se le podía ver en compañía de varias personas, entre ellas, Salomé Rodríguez, hija del futbolista.

En el contenido, realizado por la cuenta Lore Morales, se ve que todo un grupo se alistaba para ir a apoyar a la Selección Colombia en su primer partido del Mundial 2026, cuando se pudo observar que Luisa Duque y la joven estaban compartiendo con aquellas personas.

La mujer lucía la camiseta de Colombia, con unos shorts negros y unas botas largas, mientras que la hija del goleador estaba con bermudas, una gorra y su cabellera lisa.

Luisa Duque y Salomé Rodríguez estuvieron en México apoyando a la Selección Colombia. Foto: Instagram @luisamariaduque11

Luisa Duque tiene muy buena relación con la familia del jugador. Foto: Instagram @luisamariaduque11

Salomé Rodríguez es la hija mayor de James. Foto: Instagram @luisamariaduque11

Aunque las dos no interactuaron en las imágenes, fue evidente que Luisa Duque ya tiene muy buena relación con la familia del jugador, acompañándolo desde la tribuna del Estadio Azteca.

De igual manera, la modelo compartió imágenes en el lugar, demostrando su completo apoyo en esta importante fecha.