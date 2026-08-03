Las últimas horas de Liam Payne: se revela información inédita sobre su muerte en Buenos Aires

Casi dos años después de la muerte de Liam Payne, continúan apareciendo nuevos detalles sobre lo que ocurrió durante las últimas horas de vida del cantante en Buenos Aires.

Hace poco se conocieron unas declaraciones juramentadas que habían permanecido bajo reserva y que muestran cómo habría sido el comportamiento del exintegrante de One Direction antes de caer desde el balcón del hotel CasaSur Palermo, el 16 de octubre de 2024.

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Los testimonios fueron publicados inicialmente por el diario británico The Mail on Sunday y corresponden a dos mujeres que aseguraron haber estado con Payne la mañana del día de su muerte.

Aunque ambas declararon ante la justicia argentina pocas horas después del hecho, el contenido completo de sus versiones solo comenzó a hacerse público recientemente.

De acuerdo con los documentos, las mujeres llegaron al hotel sobre las 11:30 de la mañana luego de que el artista contactara a una de ellas a través de una plataforma de acompañantes. Según contaron, permanecieron cerca de dos horas con el cantante y el encuentro fue consensuado.

Tras casi dos años de la muerte del artista, nuevos datos salieron a la luz. Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando decidieron irse, comenzó una discusión porque, según sus declaraciones, Payne no tenía el dinero en efectivo para pagar los 5.000 dólares que habían acordado. Como alternativa, les habría ofrecido un reloj Rolex de oro, pero ellas lo rechazaron porque querían recibir el pago en efectivo.

Una de las mujeres aseguró que, tras la negativa, el cantante tomó el reloj y dijo: “Puedo conseguir otros diez iguales”. Después, siempre según su testimonio, golpeó el televisor de la habitación y aseguró que “podía pagar por todos los daños”.

Las declaraciones también revelan que el artista atravesó momentos de angustia. Las mujeres afirmaron que Payne se arrodilló para pedirles que no se fueran y que les confesó que “el dinero no lo hacía feliz”.

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Además, contaron que, en algunos momentos, cantó algunas de sus propias canciones mientras estaba bajo los efectos del alcohol y que, presuntamente, pidió cocaína.

Más tarde, las dos mujeres regresaron a la habitación para recoger unas pertenencias que habían dejado allí. Según su versión, encontraron al cantante mucho más tranquilo e, incluso, les ofreció disculpas por lo ocurrido. Poco después, abandonaron el hotel. Aproximadamente una hora más tarde, Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación, en un hecho que conmocionó a millones de seguidores en todo el mundo.

Liam Payne falleció luego de caer del tercer piso del Hotel Casa Palermo Sur en Buenos Aires, Argentina. Foto: Getty Images

Mientras estos testimonios vuelven a poner el caso en el centro de la atención, la investigación en Argentina continúa avanzando. Actualmente, la justicia mantiene abierto el proceso contra dos personas acusadas de haber suministrado drogas al cantante, mientras la Fiscalía busca que también se revise el sobreseimiento de otros tres investigados.

Hasta el momento, estas nuevas declaraciones hacen parte del expediente conocido por la prensa, pero no modifican las conclusiones oficiales sobre la muerte del artista.