Novia de Liam Payne reveló cómo el cantante de One Direction se le manifestó, tras 10 meses de su muerte

El 16 de octubre de 2024, los millones de fans de One Direction, una de las boy bands más relevantes de los últimos tiempos, quedaron sorprendidos luego de que por medio de las redes sociales se confirmara la muerte de Liam Payne, quien fue uno de sus cinco integrantes y estaba brillando en su carrera como solista.

La noticia dejó devastados a los seguidores de su música, pues su deceso fue la consecuencia de una caída libre desde el balcón de un tercer piso de un hotel ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Liam Payne era uno de los integrantes de One Direction. | Foto: Getty Images

Durante varios meses se estuvo hablando de las razones por las cuales el hombre llegó al borde la baranda, no controló el equilibrio y terminó perdiendo la vida de manera instantánea al sufrir fuertes golpes en el cráneo.

Finalmente, se llegó a la conclusión de que, el intérprete de Strip That Down, Familiar y Teardrops, estaba bajo los efectos de las drogas, por lo que no estaba en plena consciencia a la hora de llegar al borde de la baranda.

Rápidamente, los medios de comunicación se enfocaron en las reacciones de sus seres queridos, siendo estos sus padres, sus amigos y su novia, la modelo Kate Cassidy.

La joven de 25 años no dudó en compartir su dolor y mostrarse afectada en redes sociales por la situación que estaba viviendo y con el paso de los meses ha compartido el proceso de duelo y la forma en la que tuvo que retomar su vida y sus proyectos.

Liam Payne fue uno de los integrantes de la boyband británica One Direction. | Foto: Getty Images

Fue en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en donde suma casi un millón de seguidores en donde publicó un video titulado: “Las señales son tan reales”, junto a un video en el que reveló cómo el exintegrante de One Direction se habría comunicado con ella.

“Mientras hablaba de mi ángel, levanté la mirada y vi esto“, escribió, mostrando como mientras se movilizaba en un vehículo logró observar un mensaje pintado en una de las paredes de las casas por las que pasó en el que se leía: “Observa cómo protejo tu corazón.”

Además, minutos después se encontró con una publicidad que contenía el número 44, el cual utilizaban como símbolo de amor y unión en su relación.

Como era de esperarse, cientos de fanáticos del fallecido artista se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron palabras de apoyo: