Paola Jara, Luis Alfonso, Peter Manjarrés y más: revelan programación que pondrá a bailar a todos en el Festival de San Pedro 2026

La Gobernación presentó oficialmente la programación del 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una edición que promete romper récords con más de 4.200 artistas en escena, cerca de 100 actividades culturales y una cartelera musical encabezada por algunas de las figuras más populares de la música popular, vallenata, tropical y regional mexicana.

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Este año la fiesta tendrá un significado especial, pues rendirá homenaje a los 90 años del Sanjuanero Huilense, considerado uno de los símbolos más representativos del folclor opita. Además, Indonesia será el país invitado de honor, con una delegación cultural que buscará estrechar los lazos artísticos entre ambas naciones.

La Calle del Festival tendrá artistas de talla nacional

Uno de los anuncios que más expectativa generó fue la programación de La Calle del Festival, escenario gratuito que estará ubicado en el parqueadero de Unicentro de Neiva y que reunirá a miles de asistentes durante tres noches consecutivas.

El viernes 26 de junio la fiesta arrancará con las presentaciones de Paola Jara, Kvrass y Mister Black, quienes pondrán la cuota de música popular, vallenato y champeta. La jornada también contará con la participación de orquestas locales.

Para el sábado 27 de junio, el turno será para Luis Alfonso, Rafa Pérez y Maelo Ruiz, una combinación que mezcla la música popular, el vallenato y la salsa romántica.

La programación cerrará el domingo 28 de junio con Francy, Peter Manjarrés y Eddy Herrera, tres artistas que prometen uno de los conciertos más multitudinarios del festival.

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Mucho más que conciertos

Sin embargo, la agenda va mucho más allá de los espectáculos musicales. Entre el 12 y el 29 de junio se realizarán concursos de composición e interpretación, encuentros de danza, muestras artesanales, actividades gastronómicas y los tradicionales desfiles que cada año llenan de color las calles de Neiva.

Dentro de los eventos destacados aparece la celebración del Día de la Achira, el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas “Inés García de Durán” y el Encuentro Nacional de Maestros Artesanos, que busca impulsar la economía cultural de la región.

Los desfiles serán protagonistas

La organización también anunció tres grandes desfiles temáticos que buscarán resaltar la identidad huilense. El primero será “Manos que tejen al Huila”, dedicado a los artesanos; el segundo, “Río Magdalena: canto, identidad y vida”, inspirado en la riqueza cultural del principal afluente del país; y el tercero será el tradicional desfile folclórico “Maruja Fernández de Giraldo”, que contará con un gran ensamble de más de 160 músicos en escena.

Con artistas de primer nivel, actividades gratuitas y una programación que se extenderá durante casi tres semanas, el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro buscará consolidarse una vez más como una de las fiestas culturales más importantes de Colombia y una vitrina para mostrarle al país y al mundo la riqueza del folclor huilense.