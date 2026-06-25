Más de 4,5 millones de vehículos se moverán por Colombia este puente de San Pedro

Millones de ciudadanos de Colombia saldrán de sus hogares en los próximos días para disfrutar del puente festivo de San Pedro, uno de los más populares en el año, conocido principalmente por tener festivales tradicionales y celebraciones folclóricas en varios municipios del país.

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Por la inmensa cantidad de personas que viajarán, las autoridades de tránsito despliegan un operativo especial de movilidad y seguridad en distintos puntos para mejorar la vigilancia de los ciudadanos que estarán movilizándose por vías terrestres y aéreas.

De acuerdo con el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el coronel Jair Parra, el despliegue de los agentes estará concentrado en aquellos corredores que registrarán mayor demanda de vehículos, al igual que los departamentos que aumentan en la movilidad durante este puente festivo.

“Proyectamos una movilización de más de 4.500.000 vehículos, especialmente en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Magdalena, Córdoba, el Eje Cafetero y Huila”, comentó el coronel en entrevista con Blu Radio.

Más de 4.500 uniformados vigilarán las carreteras en el puente festivo. Foto: Policía Valle

Asimismo, el director de Tránsito y Transporte de la Policía resaltó que los departamentos de Tolima y Huila, al ser epicentros de las festividades tradicionales de San Pedro y San Pablo, tendrán la mayor prioridad al registrar mayor movilidad vehicular.

El objetivo de las autoridades de tránsito es realizar un monitoreo permanente en las principales vías del país para conocer de manera previa cualquier cierre, obra o emergencia que termine afectando la circulación en carreteras.

Se busca que, por medio de esta operación, el tránsito sea fluido y que los viajeros puedan movilizarse mucho más rápido hacia sus destinos.

Por ello, se va a desplegar a más de 4.500 hombres y mujeres que estarán prestando sus servicios de regulación, acompañamiento, concientización, campañas de prevención y pausas activas para los ciudadanos.

El pico y placa regional

El coronel Jair Parra también aprovechó el espacio para recordar a la ciudadanía sobre el pico y placa regional, medida establecida por las autoridades de tránsito en la capital del país, al igual que en municipios aledaños cercanos.

Se reitera que hay un horario establecido por los últimos números de las placas de los vehículos que determinan las horas en las que pueden ingresar a Bogotá, con el objetivo de brindar una mejor circulación el día que los habitantes regresan a sus hogares.

Pico y placa regional regirá el ingreso a Bogotá durante el retorno del puente festivo. Foto: Secretaría de Movilidad

“Los vehículos terminados en placas 0, 2, 4, 6 y 8 podrán ingresar entre las 12 del día y las 4 de la tarde, mientras que los vehículos con placas impares podrán hacerlo entre las 4 y las 8 de la noche”, comentó el coronel.

Asimismo, se reitera respetar las normas de tránsito que han sido establecidas por el Código Nacional de Tránsito, ya que aquellos ciudadanos que sean vistos incumpliendo la norma, recibirán una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).