Lluvia de elogios a aerolíneas por medidas tras el terremoto: estos fueron los topes en los tiquetes

La emergencia que vive Colombia debido al terremoto de 7.4 que sacudió en la mañana al país ya genera respuestas humanitarias para la ciudadanía por parte de distintas compañías que prestan servicios de transporte, generando esperanza en un país fuertemente golpeado por la naturaleza.

Tras el terremoto, plataformas de viajes y domicilios bajan sus tarifas: estas son las ciudades beneficiadas

Latam Airlines fue la primera en hacerlo y recibir elogios por ello

Esta fue la primera aerolínea en reportar este auxilio para sus usuarios que se convirtió en blanco de elogios en redes sociales. Establecieron topes tarifarios para las rutas con origen o destino en Cali, Armenia y Pereira, quedando así los techos en los tiquetes:

Cali: $252.000, precio máximo.

Armenia: $234.000.

Pereira: $228.000.

Ante ello, tanto figuras públicas como otros internautas elogiaron a la compañía por este gesto empresarial con el país, que atraviesa una de sus horas más difíciles tras el terremoto más alarmante y fuerte de los últimos tiempos.

Distintos comentarios en redes sociales demostraron el agradecimiento de la ciudadanía con la compañía, convirtiéndose en un movimiento masivo en el entorno digital.

“Bien por Latam Airlines, conectados con la realidad y con el país (...) Para ellos un gran aplauso”, comentó una internauta. Sumándose a una ola de comentarios que tenían el mismo tinte: agradecimiento y exaltación a una compañía que fue generosa por iniciativa propia.

Avianca se sumó a la iniciativa

Posteriormente, Avianca dio a conocer los techos tarifarios que se autoimpuso en las rutas hacia y desde Armenia, Pereira, Quibdó y Cali, demostrando así el compromiso de la aerolínea con el país, permitiéndoles a los damnificados tener un auxilio en un momento de angustia y dolor nacional.

“En Avianca entendemos que, en momentos como este, la conectividad es esencial para las personas y las comunidades”, comunicó la compañía.

La aerolínea no especificó cuáles serían sus topes; sin embargo, indicó que ha trabajado para “garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores”. En la mañana, tan solo un par de horas después de la emergencia, la compañía ya había anunciado algunas medidas.

Entre las medidas que habían anunciado, se permitieron cambios de ruta o reprogramación sin costo extra para los usuarios. También permitieron reembolsos para quienes tenían tiquetes comprados a las ciudades afectadas.