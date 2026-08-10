Se mueven las ventas de vehículos usados en Colombia: crecieron 4,2 % en el primer semestre de 2026

El mercado colombiano de vehículos usados mantuvo una tendencia de crecimiento durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y junio se realizaron 505.574 traspasos de vehículos en el país, lo que representa un incremento del 4,2 % frente al mismo periodo de 2025.

El comportamiento del mercado estuvo marcado por un mayor dinamismo durante marzo y febrero. En marzo se registró un crecimiento del 12,1 % en las operaciones, mientras que en febrero el aumento fue del 6,9 %, cifras que reflejan la continuidad del movimiento del mercado de los usados.

Según el reporte, este desempeño responde a varios factores, entre ellos la mayor disponibilidad de vehículos debido a la renovación de flotas corporativas, la estabilización de los precios, mejores condiciones de financiación y el fortalecimiento de los canales digitales utilizados para la compra y venta de automotores.

En cuanto a las preferencias de los compradores, los automóviles continúan siendo el segmento con mayor participación. Durante los primeros seis meses del año se registraron 264.552 traspasos, equivalentes al 52,3 % del total nacional.

No obstante, el mayor crecimiento se presentó en los vehículos utilitarios, con 141.659 unidades comercializadas, lo que representó un aumento del 11,5 % frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el análisis del sector, este comportamiento evidencia una mayor participación de los vehículos tipo SUV dentro del mercado de usados.

En el segmento de vehículos comerciales, las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y los cálculos de Sufi —una marca de financiación del Grupo Bancolombia especializada en otorgar créditos de consumo, vehículos, motos y educación— muestran que el acumulado de 2026 corresponde al mejor desempeño de los últimos cuatro años para los vehículos productivos de segunda mano. Este segmento registró un crecimiento del 6,6 % frente a 2025, impulsado por la demanda empresarial de vehículos destinados al trabajo.

Bogotá, un mercado clave

Chevrolet encabezó el mercado con 124.379 traspasos durante el primer semestre, seguida por Renault con 79.880, Mazda con 44.534, Kia con 36.222 y Toyota con 33.484 unidades. En conjunto, estas cinco marcas concentraron más del 63 % de las operaciones realizadas en el país.

En materia geográfica, Bogotá lideró el mercado nacional con 155.986 traspasos, equivalentes al 30,9 % del total registrado entre enero y junio. Cali ocupó el segundo lugar con 36.594 operaciones y Envigado el tercero con 34.890.

De acuerdo con cifras del RUNT y Sufi, al incluir los municipios del área de influencia de Bogotá, la participación de la capital asciende al 39,5 % del mercado. Si se incorpora el total de operaciones registradas en Cundinamarca, la región supera el 42 % de los traspasos de vehículos usados.

En este contexto, Usados Renting Colombia anunció la apertura de una nueva sede en Bogotá. Según la compañía, la decisión responde al crecimiento de la demanda en la capital y al aumento de la participación de la ciudad dentro de sus ventas entre 2025 y 2026.

“Bogotá concentra casi un tercio de las operaciones de vehículos usados del país, lo que refleja un mercado amplio y una demanda creciente por alternativas confiables. Esta sede nos permite acercarnos más al comprador y brindarle información transparente sobre el historial, el kilometraje y el estado del vehículo antes de la compra”, señaló Santiago Vélez, líder de Usados Renting Colombia.

Usados Renting Colombia anunció la apertura de una nueva sede en Bogotá. Foto: Suministrada a SEMANA - API

La nueva sede contará con áreas de exhibición, espacios de atención y zonas para la entrega de vehículos. Además, ofrecerá acceso al portafolio de la compañía, que supera las 2.000 unidades disponibles a nivel nacional entre automóviles, utilitarios, vehículos comerciales y tractocamiones.

El informe también señala que el mercado de vehículos usados continúa avanzando hacia una mayor formalización, con compradores que priorizan aspectos como el historial del vehículo, el kilometraje, la inspección técnica y la disponibilidad de información durante el proceso de compra.

Así mismo, se registra un aumento en el interés por vehículos híbridos y eléctricos de segunda mano, ampliando la oferta disponible en el mercado nacional.