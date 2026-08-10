Pico y placa en Cali cambia por el terremoto: comunicado oficial de la Secretaría de Movilidad

La región Pacífica colombiana sufrió el epicentro del terremoto que estremeció al país en la mañana de este lunes. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que todos los movimientos telúricos que se presentaron afectaron inicialmente ciudades como Chocó, Cali, Pereira, Manizales, entre otros.

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Pico y placa en Cali

Así, luego del terremoto que se vivió en Colombia este lunes en la mañana, la Secretaría de Movilidad de Cali anunció oficialmente el levantamiento de la restricción de pico y placa en la ciudad.

Esta medida permite que la ciudadanía se desplace por las calles de la ciudad sin restricción para atender las posibles emergencias.

Por el momento, las autoridades no han especificado hasta cuándo se levanta esta restricción. Paralelamente, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó que ya se instaló el Puesto de Mando Unificado en la ciudad vallecaucana.

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Mientras tanto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó el cierre vial del corredor que conecta a Buga con Buenaventura.

En otras regiones del país también se sintió el temblor en menor escala y ante ello, las autoridades también tomaron medidas en regiones como la del Meta, en donde la concesionaria Coviandina, a cargo de la vía Bogotá-Villavicencio, cerró el corredor temporalmente.

Luego de evidenciarse la normalidad en la vía tras el movimiento telúrico, Coviandina reabrió la vía al llano.

Cali: una de las ciudades más afectadas

La capital del Valle del Cauca fue una de las ciudades más afectadas en el país con el terremoto que conmocionó a la ciudadanía en la mañana de este lunes. Las imágenes revelan la magnitud de la emergencia.

Al respecto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, se pronunció: “Ante el fuerte sismo registrado esta mañana, he dado instrucciones al secretario de Gestión del Riesgo del Valle para instalar de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU) y conocer la situación en todo el departamento”.

“Ya estamos articulados con los organismos de socorro y los coordinadores municipales, evaluando las primeras afectaciones. Tenemos reportes preliminares de daños en municipios como Riofrío y Vijes”, agregó la gobernadora.

En Cali, la emergencia es de gran magnitud. Las autoridades reportaron al menos 19 edificios colapsados y, durante la transmisión en vivo de SEMANA, los equipos de rescate comenzaron a alertar sobre personas que habrían quedado atrapadas entre los escombros, mientras otras ya han sido rescatadas.

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