Si encontró grietas, desprendimientos u otras afectaciones después del sismo, puede reportarlas a la Central de Monitoreo de Cali.

¿Qué hacer si detecta daños después del sismo?

La Alcaldía de Cali pidió a los ciudadanos informar cualquier afectación relacionada con el movimiento telúrico para facilitar la atención de las autoridades.

Los reportes pueden realizarse ante la Central de Monitoreo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, a través del número 310 229 9708.

La entidad solicitó que, para agilizar la atención, las personas suministren la ubicación del sitio donde se presenta la afectación, un registro fotográfico y el nombre y número de teléfono de quien realiza el reporte.

El llamado se produce después del sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto, que fue sentido en diferentes zonas del país, incluida Cali.

La Alcaldía de Cali habilitó el número 310 229 9708, vía WhatsApp, para reportar afectaciones tras el sismo. Los ciudadanos deben enviar fotografías, datos de contacto y la ubicación del lugar afectado. Foto: X @AlcaldiaDeCali

¿Qué información debe entregar para reportar daños?

La recomendación de la Central de Monitoreo es que el reporte incluya la ubicación, fotografías de la afectación y los datos de contacto de la persona que informa la situación.

Con estos elementos se busca facilitar la identificación y atención de los casos reportados.

Los ciudadanos también deben actuar con precaución si observan daños que puedan comprometer la seguridad de una estructura.

Si existen desprendimientos, daños visibles o condiciones que representen un riesgo, lo recomendable es mantenerse alejados de la zona afectada y esperar las indicaciones de las autoridades competentes.

El número habilitado para reportar estas situaciones en Cali es el 310 229 9708, correspondiente a la Central de Monitoreo de la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Sismo fue sentido en varias regiones de Colombia

El movimiento telúrico tuvo como epicentro el departamento del Chocó y fue percibido en distintas ciudades.

La magnitud y demás parámetros del evento son objeto de seguimiento por parte del SGC, que puede actualizar la información a medida que avanza el procesamiento de los datos.

Ante este tipo de movimientos, las autoridades mantienen especial atención sobre posibles afectaciones en edificaciones y otras estructuras.

Por eso, cualquier daño que haya aparecido o se haya agravado después del sismo debe ser informado a los organismos encargados de la gestión del riesgo.

En Cali, el reporte ciudadano permite a las autoridades conocer dónde se presentan posibles afectaciones y contar con información que facilite la valoración de cada situación.

Las fotografías y la ubicación resultan especialmente importantes para determinar con mayor precisión el lugar que requiere atención.