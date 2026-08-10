Defensoría del Pueblo dispone de toda su capacidad para atender la emergencia por terremoto en Colombia

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto Colombia vivió un fuerte temblo que dejó graves afectaciones en regiones como Chocó, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda.
En medio de la atención de la emergencia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció en sus redes sociales que la entidad tendrá a disposición todas sus capacidades operativas para apoyar los municipios que se vieron golpeados por este movimiento telúrico.
Toda mi solidaridad con las personas afectadas en varios departamentos del país por el sismo de esta mañana y sus réplicas. @DefensoriaCol pone a su disposición su capacidad operativa para apoyar todo lo que sea necesario para atender esta situación @UNGRD— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) August 10, 2026
La defensora Iris indicó: “Toda mi solidaridad con las personas afectadas en varios departamentos del país por el sismo de esta mañana y sus réplicas. Defensoría del Pueblo pone a su disposición su capacidad operativa para apoyar todo lo que sea necesario para atender esta situación”.
La Defensoría se suma a la alcaldías locales, gobernaciones y comunidad en general que han ofrecido todo el apoyo posible para atender esta compleja situación que afectó a varios municipios de Colombia.