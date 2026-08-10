“La recuperación del país no da espera”, José Manuel Restrepo anunció a las 5:30 a. m. la primera reunión del gabinete directivo

Desde la campaña presidencial, José Manuel Restrepo ha cumplido un rol inédito en el cargo de segundo al mando. Su carácter técnico, su disciplina y su rigor en el trabajo cautivaron a buena parte de los colombianos que votaron por el Tigre.
Este lunes, el primer día hábil de trabajo tras la posesión, el vicepresidente salió muy temprano en la mañana. A las 5:30 a. m., el alto funcionario grabó un video montándose en su carro.
“La recuperación del país no da espera. Ya vamos rumbo a la Vicepresidencia para la primera reunión de gabinete directivo. Personas que trabajarán a mi lado para servirle al país y construir la Patria Milagro del presidente Abelardo De La Espriella. ¡Acompáñenme!”, aseguró.
La recuperación del país no da espera.— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 10, 2026
Ya vamos rumbo a la Vicepresidencia para la primera reunión de gabinete directivo. Personas que trabajarán a mi lado para servirle al país, y construir la #PatriaMilagro del presidente @ABDELAESPRIELLA.
¡Acompáñenme! pic.twitter.com/W2zPXJMi53
A las 6 de la mañana, Restrepo publicó otro video ingresando a la vicepresidencia. “Al que madruga Dios lo ayuda”.
6:00 am— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 10, 2026
Al que madruga Dios lo ayuda.
La Patria Milagro comienza con trabajo en equipo y muchos sueños por cumplir. pic.twitter.com/Skb4IMkGIO
De La Espriella describió a Restrepo en su discurso de posesión como un “amigo, compañero de lucha y hermano… que será un guerrero fundamental en la inmensa tarea de reconstruir a Colombia”.