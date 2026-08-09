Colombia explora rutas que permitan la reactivación del comercio y las relaciones bilaterales con Venezuela

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció este domingo, 9 de agosto, que el Gobierno nacional empezó a estudiar rutas que permitan reactivar el comercio y las relaciones bilaterales con Venezuela.

José Manuel Restrepo agradeció el respaldo de Estados Unidos a Colombia: “Trabajando en equipo impulsaremos el desarrollo”

El anuncio lo hizo luego de una reunión con el embajador designado de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, y empresarios antioqueños, con quienes se discutieron rutas concretas para esa reactivación, en articulación con Estados Unidos.

“Estas oportunidades deben analizarse desde ahora. La patria milagro del presidente Abelardo De La Espriella significa más empleo, más inversión y más ingresos para los colombianos, pero también una Colombia fortalecida como eje de democracia, confianza y cooperación en América Latina”, dijo.

“Hoy, desde primera hora de la mañana, hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador, encontramos que le llegó a Colombia la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior de Colombia en Venezuela”, señaló Restrepo.

El vicepresidente señaló que esto se logra gracias a la interacción entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela. “Quedó materializado el 7 de agosto cuando la delegación americana nos dio vía libre al US-Colombia Bilateral Dialogue”, señaló.

La delegación del presidente Donald Trump manifestó durante su estadía en Colombia para la posesión el compromiso de Estados Unidos con la revitalización de las relaciones entre ambos países y la profundización de la seguridad.

Esto se lo expresó la delegación, encabezada por el fiscal general, durante un encuentro con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, que quedó registrado en imágenes.

José Manuel Restrepo contó la trayectoria que pondrá al servicio de Colombia como vicepresidente

El vicepresidente Restrepo agradeció, en nombre del Gobierno nacional, la presencia de la delegación estadounidense y el respaldo del presidente Donald Trump y su compromiso por trabajar “hombro a hombro” con Colombia y con sentido de “responsabilidad”.

“Hoy iniciamos una nueva etapa de seguridad, prosperidad y lucha frontal contra el narcotráfico y la adicción. Será, como lo expresó el fiscal Blanche, un verdadero re-start en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Trabajando en equipo, impulsaremos el desarrollo, la inversión, la generación de oportunidades y el bienestar para nuestros ciudadanos”, señaló Restrepo.

José Manuel Restrepo reiteró el “compromiso de trabajar por los más vulnerables y los más olvidados, porque el crecimiento solo tiene sentido cuando llega a quienes más lo necesitan”.

“En la época del tigre Abelardo De La Espriella llegó el momento de construir una patria milagro donde la relación con Venezuela puede significar hasta un punto porcentual actual de crecimiento del país”, concluyó este domingo el vicepresidente de la República.