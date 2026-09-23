Millonarios golea a Atlético Nacional con los superclásicos más recientes en Medellín: amplia diferencia

Millonarios muestra su jerarquía en el fútbol colombiano y los datos en la previa al gran clásico contra Atlético Nacional dejan un antecedente que pone la balanza a su favor. Sus más recientes resultados ante su eterno rival en el país le ilusionan con el máximo botín en el Atanasio Girardot.

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Mirando los últimos 10 clásicos entre Atlético Nacional y Millonarios en la ciudad de Medellín, el equipo azul se impone con categoría y lo golea de forma contundente, a tal punto que solo un partido ha sido ganado por el club verdolaga, mientras que hay cuatro empates y cinco victorias para el equipo embajador.

En el año 2021, Millonarios comenzó este gran dominio con victorias y empates en el Atanasio Girardot con un 3-1 en noviembre y hasta ahora Atlético Nacional solo ha podido ganar en una sola ocasión, el pasado 25 de septiembre de 2025, cuando el club verdolaga logró un 2-0.

Como siempre, el pronóstico es reservado y la balanza es difícil que se incline hacia el verde o el azul. Según Gemini IA en sus pronósticos, el marcador más factible podría ser el 1-1, con lo que Millonarios podría continuar con ese buen andar como forastero en Medellín.

Últimos 10 clásicos en Medellín

Atlético Nacional 1 - 3 Millonarios (4 de marzo de 2026) - Copa Sudamericana Atlético Nacional 2 - 0 Millonarios (27 de septiembre de 2025) - Liga Betplay Atlético Nacional 0 - 1 Millonarios (16 de junio de 2025) - Liga Betplay Atlético Nacional 0 - 1 Millonarios (11 de febrero de 2024) - Liga Betplay Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios (23 de noviembre de 2023) - Copa Betplay Atlético Nacional 0 - 1 Millonarios (12 de noviembre de 2023) - Liga Betplay Atlético Nacional 0 - 0 Millonarios (21 de junio de 2023) - Liga Betplay Atlético Nacional 0 - 0 Millonarios (11 de marzo de 2023) - Liga Betplay Atlético Nacional 2 - 2 Millonarios (31 de mayo de 2022) - Liga Betplay Atlético Nacional 1 - 3 Millonarios (21 de noviembre de 2021) - Liga Betplay

¿Cuánto vale la nómina de Atlético Nacional y Millonarios?

El club verdolaga está valorado en 24.3 millones de euros, mientras que Millonarios cuenta con un valor de 14.9, según datos de Transfermarkt.

¿Cuándo es el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios?

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m., y tendrá transmisión por Win Sports +.