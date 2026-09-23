Sorpresa con Juan Guillermo Cuadrado: decisión oficial de Gamero para el clásico ante Nacional

Millonarios publicó su lista de convocados para el partido contra Atlético Nacional. El clásico entre azules y verdes será este jueves, 23 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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La expectativa estaba en si el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, iba a convocar a Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, el debut del panita con el embajador deberá esperar.

Oficialmente, Alberto Gamero no convocó a Juan Guillermo Cuadrado para el clásico contra Nacional. Sin embargo, el experimentado jugador de 38 años se sigue poniendo a punto.

Cuadrado, fuera de convocatoria para el clásico contra Nacional

Esta es la lista de convocados oficial de Millonarios para el partido contra Atlético Nacional:

¡TODOS UNIDOS! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥Ⓜ️💪



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Atlético Nacional. pic.twitter.com/Dyj3xQcFp0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

Minutos después del anuncio, Millonarios también mostró cómo va la preparación de Juan Cuadrado en los entrenamientos con el elenco embajador.

“Dale, panita. Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo”.

¡Dale Panita! 🔥💪⚡



Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo. Ⓜ️ pic.twitter.com/18Wr6eBOIL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

Eso es una pista de por qué Cuadrado no está convocado contra Nacional. Sin embargo, la decisión no cayó muy bien en los hinchas de Millonarios, y los comentarios no se hicieron esperar:

Piden que pague las fechas en copa para que no juegue sus dos primeros partidos de Liga. Masterclass. — Juan Felipe Cardona (@JuanKardi) September 23, 2026

Si no lo iban a convocar Para eso lo ponían a pagar las 2 fechas en liga vs Chicó y Nacional y lo tenían listo para la llave de copa vs Barranquilla y si pasan vs América. — Javier (@Javier_Ala_) September 23, 2026

Por qué

Por qué suben esto después de subir la convocatoria donde no lo convocaron? — NicoMao (Hater de Gustavo Serpa) (@Mao_Nico76) September 23, 2026

No habrá Juan Cuadrado vs. James Rodríguez en el clásico

Más allá del peso histórico que conlleva un clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, había una expectativa más: el posible enfrentamiento entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, aunque ya no podrá ser.

De hecho, aún se está a la espera de conocer cuál será la decisión técnica final de Nacional sobre James Rodríguez. Según el entrenador, Lucas González, el volante de 35 años tenía un malestar que lo había alejado de los entrenamientos.

“Alguna duda tengo todavía. James Rodríguez terminó el último partido (vs. Llaneros) un poco incómodo desde el punto de vista de salud, llamémoslo así. No sé si será un virus, pero hoy no ha entrenado al 100% con nosotros”, le dijo Lucas González a Blog Deportivo, de Blu Radio, el pasado 22 de septiembre.

Y agregó: “Hablé con él, me dice que se siente bien para jugar. Esperaremos a ver cómo se siente mañana, y si sentimos que está listo, y nos puede ayudar, seguramente lo veremos desde el inicio. Esa decisión la tomaremos mañana”.

Sin embargo, y a falta de confirmación oficial, este miércoles la prensa cercana a Atlético Nacional reveló que James Rodríguez ya está en óptimas condiciones de cara al clásico contra Millonarios.

James Rodríguez hoy entrenó con normalidad, tras una indisposición general. De no pasar nada extraordinario, debería entrar en convocatoria para el partido de mañana. pic.twitter.com/0OD3dHlVRa — Juan David Londoño (@juandl84) September 23, 2026

“James Rodríguez hoy entrenó con normalidad, tras una indisposición general. De no pasar nada extraordinario, debería entrar en convocatoria para el partido de mañana”, informó el periodista Juan David Londoño en su cuenta de X.