Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, con un atractivo adicional: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado estarán frente a frente después de haber compartido durante años en la Selección Colombia.

El clásico se disputará este jueves, 24 de septiembre, a las 7:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y tendrá transmisión por Win Sports+.

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James Rodríguez vs. Juan Guillermo Cuadrado

James llegó a Atlético Nacional para afrontar una nueva etapa en el fútbol profesional colombiano (FPC), mientras que Cuadrado fue anunciado como refuerzo de Millonarios tras varios años de carrera en Europa.

Los dos futbolistas fueron compañeros habituales en la Selección Colombia y formaron parte de diferentes procesos de la Tricolor. Ahora se encontrarán como rivales en el campeonato colombiano.

James Rodríguez sumó en Bogotá sus primeros minutos como jugador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

James ya debutó oficialmente con Nacional y sumó minutos en el triunfo 3-2 contra Internacional de Bogotá, partido en el que además registró una asistencia.

Cuadrado, por su parte, tendrá en este clásico la posibilidad de estrenarse con Millonarios, luego de que el club solucionara la situación reglamentaria que retrasó su debut.

Para el marcado con la camiseta 23 de los verdolagas, será su tercer partido a lo largo de los últimos días. También hizo presencia en la derrota del conjunto paisa frente a Llaneros, en su visita al estadio Rey Pelé.

¿Por qué se demoró el debut de Cuadrado?

El futbolista antioqueño llegó a Millonarios con una sanción pendiente de dos fechas, derivada de una expulsión que recibió jugando para su anterior club, Pisa, en la Copa Italia.

La situación inicialmente puso en duda su presencia frente a Atlético Nacional. Millonarios realizó las gestiones correspondientes ante la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para establecer dónde debía cumplir el castigo.

Juan Guillermo Cuadrado durante su presentación en El Campín con la camiseta de Millonarios. Foto: Colprensa

Finalmente, el club azul consiguió que Cuadrado pudiera disputar la Liga y que las fechas de suspensión fueran cumplidas en la Copa Colombia. De esta manera, quedó habilitado para estar disponible ante Nacional.

Además de resolver el asunto disciplinario, el jugador ha adelantado su proceso de adaptación física desde su llegada al conjunto dirigido por Alberto Gamero.

Con varias sesiones de entrenamientos junto a los capitalinos, no parece estar lejano el estreno del exfutbolista de Juventus, Inter de Milán, entre otras escuadras de Italia donde supo brillar.

Un duelo entre dos referentes de Colombia

El partido representará el primer enfrentamiento en el FPC entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Ambos regresaron al país después de construir buena parte de sus carreras en el exterior.

James defenderá los colores de Atlético Nacional, mientras Cuadrado buscará iniciar su etapa con Millonarios en uno de los clásicos más importantes del campeonato.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en el Mundial de Rusia 2018. Foto: FIFA via Getty Images

El duelo también enfrentará a dos equipos que llegan ubicados en la parte alta de la clasificación de la Liga BetPlay II-2026, por lo que el resultado tendrá incidencia en la tabla.

En la cima permanece América de Cali con 21 puntos; detrás de él está el conjunto azul con dos unidades menos (19) y Nacional cierra el top 3 con 18.