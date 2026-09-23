El conmovedor mensaje de Vanessa de la Torre a Yamid Amat en su momento más difícil: “Me enseñó a ser valiente”

La periodista Vanessa de la Torre se sumó en las últimas horas a las múltiples manifestaciones de afecto y respaldo hacia Yamid Amat, una de las figuras más influyentes en la historia de los medios de comunicación en Colombia, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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A través de sus redes sociales, De la Torre recordó los inicios de su carrera profesional bajo la tutoría del experimentado comunicador y expresó su solidaridad en este complejo momento.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Vanessa de la Torre compartió una imagen junto al veterano periodista acompañada de unas palabras que reflejan la preocupación de sus allegados y el respeto hacia su trayectoria.

“Han sido horas muy complejas para Yamid. Momentos de mucha tristeza, inquietud, preocupación, incertidumbre”, inició escribiendo la comunicadora. En su mensaje, De la Torre resaltó el impacto pedagógico y personal que Amat tuvo en su desarrollo dentro del oficio:

“Yamid me enseñó a ser valiente, fuerte, creativa, a preguntar lo que quiero saber, a amar con intensidad y a ser incansable en mi pasión por el periodismo”.

El vínculo entre ambos comunicadores se remonta a las etapas tempranas de la carrera de De la Torre, cuando formó parte del equipo de CM&, informativo dirigido durante décadas por Amat.

La periodista ha señalado en oportunidades anteriores cómo esa experiencia en el noticiero le permitió asumir responsabilidades periodísticas de alta exigencia a una edad temprana.

Por ello, concluyó su mensaje dirigiéndose a él con el apelativo con el que habitualmente lo reconoce: “Es el momento, jefe, de seguir luchando. Siempre adelante. Como me enseñaste”.

De acuerdo con la información divulgada públicamente por la Fundación Santa Fe de Bogotá, Yamid Amat ingresó a la institución médica en la noche del pasado lunes 21 de septiembre.

YAMID AMAT / PERIODISTA BOGOTA, OCTUBRE 6 DEL 2004 FOTO : GUILLERMO TORRES - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

La clínica confirmó, a través de un comunicado, que el periodista fue ubicado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece bajo estado crítico y con pronóstico reservado, requiriendo una atención integral por parte de un equipo multidisciplinario.

Durante la mañana de este miércoles, 23 de septiembre, se confirmó que el periodista continúa bajo monitoreo intensivo.

Por su parte, Yamid Amat Serna, hijo del director de noticias, hizo público un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía y al gremio periodístico por las constantes muestras de afecto, señalando que la familia afronta este proceso con esperanza y de la mano del personal médico.

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En relación con los motivos específicos de la urgencia médica, medios de comunicación como Caracol Radio señalaron que el ingreso del comunicador estaría asociado a complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Sin embargo, es preciso aclarar que el parte médico oficial emitido por la Fundación Santa Fe no ha especificado públicamente las patologías causantes de su condición actual, manteniéndose en reserva los detalles del historial clínico del paciente.