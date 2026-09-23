Policía llegó a la fiesta de cumpleaños de Daniela Ospina y el momento quedó captado en video

Daniela Ospina celebró por todo lo alto su cumpleaños número 34 y compartió con sus seguidores algunos de los momentos que marcaron la fiesta. La exdeportista y empresaria estuvo acompañada por familiares y personas cercanas en una noche que tuvo una llamativa decoración, música y una pista de baile en la que los invitados disfrutaron de diferentes géneros.

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A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de la celebración, en las que se puede ver parte del ambiente que acompañó a la cumpleañera durante la noche. Su esposo también publicó algunos registros de la fiesta y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje especial.

“Poder celebrar tu vida es una bendición. Te amo, gorda. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió el empresario.

Hubo un detalle que llamó particularmente la atención de los seguidores de la pareja. En uno de los videos publicados para mostrar algunos momentos de la noche aparece una patrulla de la Policía ubicada en las inmediaciones de la vivienda donde se llevaba a cabo la celebración.

La presencia de los uniformados generó preguntas entre los usuarios de redes sociales, puesto que en las imágenes no se explica por qué la patrulla llegó hasta el lugar.

En algunos comentarios se habló de la posibilidad de que la llegada de las autoridades estuviera relacionada con el volumen de la música y una eventual queja de algún vecino. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por Daniela Ospina ni por su esposo o miembros de su familia.

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Por ahora, el video únicamente permite observar la presencia de una patrulla en las afueras de la vivienda, pero no ofrece información suficiente para determinar qué ocurrió o si los uniformados ingresaron al lugar.

Por otro lado, sus mayores admiradores siguen felicitándola por su cumpleaños y, a través de la sección de los comentarios, le han dejado mensajes positivos.